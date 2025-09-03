Unos argentinos vienen a vivir a España y su primera impresión dice mucho y muy bueno del país

La cuenta @pastorcomunica se dedica a entrevistar a personas que han venido a vivir a España y cómo ha sido su aclimatación, cómo viven y qué es lo que se han encontrado que no esperaban.

En los últimos dos días se ha viralizado en TikTok la experiencia de un matrimonio argentino que explica cómo fueron sus primeros meses en España. "Lo principal que me pasó a mí fue acostumbrarme a estar con el teléfono en la mano y que no me lo roben", ha comentado.

"Puedes andar a cualquier hora, no te pasa nada, dos de la mañana", ha proseguido contando. Uno de los detalles más curiosos es que en España se acostumbraron a no mirar atrás cuando sacaban al perro y que sólo lo hacían cuando eran las 11 o doce de la noche, algo que en Argentina es impensable.

En Argentina, ha señalado, a las cinco o seis de la tarde "ya te tienes que meter adentro porque no sabes lo que te puede pasar". De hecho, se dieron cuenta de que estaban traumatizando a sus hijos porque siempre metía prisa para no estar mucho tiempo en la calle en según qué zonas y a según qué horas.

De hecho, y esto es lo más fuerte del relato, llegaron a secuestrarles en Argentina con su hijo de un año dentro del coche "con armas, con ametralladoras, con todo". Otra de las cosas que hacía en su país y ahora no hace es prestar atención a las motos porque allí cualquiera en moto podía robarte.

Como siempre que algo se viraliza en TikTok, el vídeo se ha llenado de multitud de mensajes dando la bienvenida a España a este matrimonio que ha contado su historia y otros comentarios racistas hablando de que el país ya no es tan seguro, algo que otros españoles han desmentido.