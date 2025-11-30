Unos collares GPS revelan la nueva 'presa' de los tigres que deja atónitos a los expertos: "Es un comportamiento muy extraño"

En el Complejo Forestal Dong Phayayen-Khao (DPKY-FC), Yai, ubicado en Tailandia, un grupo de expertos ambientalistas decidieron ponerle collares con GPS a tres tigres de indochina, ya que hay una falta de densidad poblacional de dicha especie en la zona. Tan solo hay entre 20 y 30 tigres de Indochina en una amplia área de 6.000 kilómetros cuadrados, un panorama totalmente opuesto al del Complejo Forestal Occidental de Tailandia, donde el número de tigres se ha más que triplicado en la última década, según ha publicado el medio griego EPT News.

El macho adulto, Srikosa y las jóvenes hermanas Chantra y Pianporn, fueron monitoreados. Gracias a los avances tecnológicos, los ambientalistas han tenido acceso a datos cruciales de los animales y su ecología.

El descubrimiento de dicho seguimiento ha sido impactante, el grupo de expertos han evidenciaron que los tigres del DPKY-FC han alterado su dieta, ya que consumen sobre todo presas pequeñas, como jabalíes y ciervos pequeños, en lugar de animales con mayor dimensiones como bantengs o gaures, un comportamiento raro el cual expone la carencia de presas grandes.

Partes del complejo están denominas como "bosques vacíos", esto quiere decir que hay zonas sin presencia de tigres durante más de diez años. Los experimentados conservacionistas están planeando un análisis completo de amenazas, ya que la caza clandestina y los grandes proyectos de infraestructura, promueven el acceso de los cazadores al hábitat y su fragmentación.

Una futuro esperanzador

Los expertos consideran que si se mitigan los dos factores mencionados anteriormente, tanto las presas como las poblaciones de tigres podrán repuntar. A pesar de que el programa está en etapas prematuras, los datos de los collares GPS se postulan como un gran método para lograr una mejor comprensión y protección de los últimos tigres de Indochina tanto en el complejo DPKY-FC como también a nivel global.