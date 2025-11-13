Unos españoles van a un Airbnb en Rumanía y se asustan como nunca al ver lo que hay debajo de una alfombra

Ir de viaje se ha convertido en una de las principales motivaciones de los más jóvenes. Tanto los millennials como los Z, gracias, por ejemplo, a los vuelos low cost han podido descubrir mundo, algo más complejo para la generación anterior.

El auge de redes sociales como TikTok ha propiciado que todos los usuarios de esas redes sociales sean partícipes de los viajes en cuestión, algo que hace la gente quiera viajar más y así hasta completar un circulo que no tiene fin.

En las últimas horas se ha viralizado el vídeo de unos españoles de viaje a Rumanía que, debajo de alfombra, se han encontrado con una trampilla en la que hay unas escaleras que van a un lugar desconocido.

Su principal preocupación, puesto que la trampilla está debajo de la alfombra, era que allí hubiese una persona escondida y saliese de noche mientras dormían para hacer cualquier cosa.

Después de varios momentos de bromas, uno de ellos enciende la linterna del teléfono y se adentra en la oscuridad. Lo que encuentra ahí abajo no es nada del otro mundo, es una especie de sótano donde, parece, se guardan objetos.

En los comentarios de TikTok, red social en la que el vídeo tiene casi un millón de reproducciones, muchos rumanos comentan que eso que a ellos les ha sorprendido tanto es habitual allí.

"Así empiezan la películas americanas, cuatro en una casa, una trampilla, unas escaleras que invitan a acércate con los 100 sentidos", dice una persona de cachondeo.

"Eso es muy típico, mis abuelos también tenían. guardaban allí vinos y mermeladas y verduras y varios licores. Pero esa trampilla la utilizaban antiguamente en momentos de guerra para esconderse o para poder coger los alimentos necesarios sin tener que salir. O algo así me había dicho", añade otra persona con raíces rumanas.