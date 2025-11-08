Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una pareja va de viaje a Malasia y lo que se encuentran no es para nada lo que esperaban
Virales

Virales

Una pareja va de viaje a Malasia y lo que se encuentran no es para nada lo que esperaban

"Vimos cosas impresionantes pero no logramos conectar".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Malasia
MalasiaGetty

El creador de contenido sobre viajes Franco Listorti (@pinchito.pancho) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido el viaje que ha hecho junto a su pareja a Malasia, un destino que no ha sido para nada lo que esperaban.

"Malasia no era lo que esperábamos. Desde que llegamos sentimos que algo no encajaba. Las calles, el ambiente, los olores, todo tenía una energía que no iba con nosotros", ha confesado el viajero.

"Visitamos las Torres Petronas, Merdeka, los templos y los mercados nocturnos. Y sí, vimos cosas impresionantes pero no logramos conectar", ha explicado el viajero.

"Y es que viajar también es eso, descubrir lugares que no te enamoran, que te incomodan, que te hacen valorar otros caminos", ha reflexionado el creador de contenido.

"No todo es perfecto como aparece en Instagram. A veces solo quieres cerrar la mochila, tomar un bus y seguir adelante", ha asumido el tiktoker, tomándose con filosofía la decepción con este destino.

"Y eso es lo que hacemos, dejamos atrás Malasia y ponemos rumbo a Tailandia. Nueva etapa, nuevas expectativas y ojalá mejores vibras. Nos vemos en Krabi", ha concluido el usuario cerrando el vídeo con optimismo.

Y es que aunque parece que los viajes que vemos de los demás siempre son maravillosos: fotos sonriendo, lugares espectaculares, comidas apetecibles... No todo es siempre lo que parece, y mucho menos en redes sociales.

Es por eso que esta reflexión tan sincera ha sido aplaudida por los usuarios, haciendo que el vídeo alcance ya las 150.000 visulizaciones y recibiendo múltiples agradecimientos por mostrar su realidad y su percepción desde el respeto.

"Me pasó lo mismo con Indonesia pero Tailandia 1000/10"; "Pues para mí Malasia el mejor país donde he estado", han comentado algunos usuarios, demostrando que no hay verdades absolutas, sino que más bien para gustos, los colores.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 