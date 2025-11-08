Una pareja va de viaje a Malasia y lo que se encuentran no es para nada lo que esperaban

El creador de contenido sobre viajes Franco Listorti (@pinchito.pancho) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido el viaje que ha hecho junto a su pareja a Malasia, un destino que no ha sido para nada lo que esperaban.

"Malasia no era lo que esperábamos. Desde que llegamos sentimos que algo no encajaba. Las calles, el ambiente, los olores, todo tenía una energía que no iba con nosotros", ha confesado el viajero.

"Visitamos las Torres Petronas, Merdeka, los templos y los mercados nocturnos. Y sí, vimos cosas impresionantes pero no logramos conectar", ha explicado el viajero.

"Y es que viajar también es eso, descubrir lugares que no te enamoran, que te incomodan, que te hacen valorar otros caminos", ha reflexionado el creador de contenido.

"No todo es perfecto como aparece en Instagram. A veces solo quieres cerrar la mochila, tomar un bus y seguir adelante", ha asumido el tiktoker, tomándose con filosofía la decepción con este destino.

"Y eso es lo que hacemos, dejamos atrás Malasia y ponemos rumbo a Tailandia. Nueva etapa, nuevas expectativas y ojalá mejores vibras. Nos vemos en Krabi", ha concluido el usuario cerrando el vídeo con optimismo.

Y es que aunque parece que los viajes que vemos de los demás siempre son maravillosos: fotos sonriendo, lugares espectaculares, comidas apetecibles... No todo es siempre lo que parece, y mucho menos en redes sociales.

Es por eso que esta reflexión tan sincera ha sido aplaudida por los usuarios, haciendo que el vídeo alcance ya las 150.000 visulizaciones y recibiendo múltiples agradecimientos por mostrar su realidad y su percepción desde el respeto.

"Me pasó lo mismo con Indonesia pero Tailandia 1000/10"; "Pues para mí Malasia el mejor país donde he estado", han comentado algunos usuarios, demostrando que no hay verdades absolutas, sino que más bien para gustos, los colores.