Un español enseña cuál es la "obsesión" que tienen en Corea del Sur: en España sería inimaginable

El creador de contenido Nano (@jcnanoo), un español que está de viaje en Corea del Sur, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es la "obsesión" que tienen en el país, algo que en España sería para poner el grito en el cielo.

"En Corea están tan obsesionados con la delgadez que el gobierno ha puesto por toda la ciudad barreras para medir lo gordo que estás", ha contado el creador de contenido en su vídeo, el cual ha superado ya los tres millones de visualizaciones.

"En este de aquí pone que el que no entre es considerado como una especie de extraterrestre. Os voy a explicar en qué consiste: tienes que ir entrando por todos los huecos hasta llegar al último", ha comentado, enseñando los barrotes que forman huecos para que pases de perfil por en medio.

"Depende de hasta cuál llegues, aquí arriba te clasifican en función de lo gordo que estás. ¡No me creo que esto sea legal!", ha exclamado el tiktoker, totalmente desconcertado con esta práctica fomentada por el gobierno del país.

"Yo este me lo he encontrado en un parque en el centro de Seúl, y todo el mundo que pasa por aquí viene a probarlo. Estamos esperando porque todo el mundo está midiendo la tripita", ha afirmado, enseñando como la gente pasa por los barrotes para ver hasta donde llega.

"En este segundo, los que no entren se traduce como 'no se vale'. Y en este tercero pone algo así como que tu corazón está encendido. O sea, estás como en peligro", ha explicado el español.

"Y por este último quien consiga entrar se lleva la belleza extrema, que se traduce a algo así como 'eres un bebé'. Yo, por ejemplo, he conseguido entrar en el de 20 centímetros. Así que yo soy considerado como 'un poco genial, pero no lo suficiente'", ha concluido Nano.

Una situación que no solo ha dejado impactado al creador de contenido, sino también a los usuarios de la red social, quienes han comentado escandalizados: "Me parece una absoluta locura, ¿de verdad nadie ha pensado en como esto fomenta los trastornos de alimentación, por ejemplo?".

"Tan avanzados en algunas cosas y tan atrasados en otras"; "Todo mal. Ser flaco no es sinónimo de estar saludable"; "Si entras entre las barras más juntas literal tienes 12 años" han comentado también otros internautas.