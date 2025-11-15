Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La ciudad cercana a España en la que está prohibido caminar con chanclas ruidosas
Se debe evitar cualquier tipo de “zapato ruidoso”.

Una mujer caminando en sandalias
Una mujer caminando por la calle en sandaliasGetty Images

Desde mascar chicle en Singapur hasta prohibir bañarse de noche en Grecia, el mundo está lleno de leyes tan peculiares que parecen salidas de una comedia. Normas que alguna vez tuvieron un sentido práctico, como proteger la limpieza, mantener la calma o preservar tradiciones, que hoy sobreviven como curiosidades culturales. En esta colección de extravagancias legales destaca un destino muy cercano a España.

La pintoresca isla de Capri, ubicada en el golfo de Nápoles, ha añadido un toque de disciplina a su idílico escenario vacacional: pasear por sus calles con chanclas está formalmente prohibido. Desde hace décadas la isla mantiene una ordenanza que prohíbe caminar por el centro histórico con “zapatos ruidosos”, entre los que se incluyen sandalias o chanclas que hacen ese sonoro ‘clac-clac’ al andar.

La ley, promulgada en la década de 1960, tiene como objetivo de preservar la tranquilidad y el carácter relajado del lugar. Según recoge Explore, la normativa llegó en un momento en que la mayoría de los turistas usaban alpargatas de madera o zuecos del mismo material. Este tipo de calzado hacía tanto ruido sobre los adoquines del centro histórico que los residentes decidieron intervenir.

Preservar el silencio

Los adoquines y callejones estrechos de Capri concentran el paso de decenas de miles de turistas cada temporada. La vibración sonora producida por calzados poco apropiados no solo afecta a la comodidad de los residentes, sino que también altera el “silencio de fondo” que muchos visitantes buscan en un destino de descanso. Este es otro factor que parece haber motivado la instauración de la medida.

Aunque la regla se ha divulgado como una “prohibición de chanclas”, varios investigadores matizan que, en la práctica, la mayoría de los casos de sanción o intervención giran en torno a calzados excesivamente ruidosos, y no tanto a las típicas chanclas de goma. La normativa puede entenderse como parte de un conjunto mayor de ordenanzas en Italia que regulan la conducta turística y buscan armonizar la convivencia entre visitantes y residentes locales.

Según recoge Euroconference News, una pareja llegó a ser arrestada por usar chanclas “demasiado ruidosas” y, por ende, incumplir esta norma. Aun así, pasear con sandalias “normales” no parece suponer una sanción automática ya que varios turistas afirman haberlas usado sin problemas y sin intervención alguna de las autoridades. No obstante, en términos generales se recomienda evitar calzados que hagan mucho ruido al andar.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 