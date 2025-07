Va a hacerse las uñas en EEUU y sale asustada por lo que le ha ocurrido: dice que cada vez es más común allí

La usuaria de TikTok @annappleadayy ha compartido su estupefacción por lo que le ha pasado en Estados Unidos al ir a hacerse las uñas.

"Poco se habla del tema de las propinas aquí en EEUU. Acabo de salir de hacerme las uñas, una pedicura basiquísima, me ha costado 50 dólares, pero es que cuando he ido a pagar ya directamente te ponen un 20% de propina", destaca.

"El otro día fui a que le cortasen el pelo a mi perro también otro 20% de propina que te meten, que dan por hecho que vas a dar un 20% de propina. En los restaurantes por supuestísimo, pero es que ya se está normalizando o ya está normalizado que por cualquier mínima cosa hay que dar propina", advierte.

"Incluso vas a Starbucks o vas a cualquier cafetería, pides un café para llevar que ni siquiera te están atendiendo y también te piden propina. Encima ahora en el tema de los uñas en vez de un 20% le he dado a customizar y le he puesto yo lo que he querido y te miran mal", se lamenta.

"Totalmente de acuerdo estuvimos en NY en mayo con mi hija y la verdad que es una pasada y tal cual si no dejas propina te ponen mala cara", dice una persona al hilo del vídeo.

"Es que no es una propina. En la mayoría de los casos es el sueldo de los trabajadores. Y Estados Unidos funciona así. Somos nosotros los que le hemos dado el concepto erróneo", advierte otro.