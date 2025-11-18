Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va al Lidl, compra una manta de 5,99 euros y al llegar a casa se da cuenta que no es lo que creía: ha llegado a crear una necesidad
Virales

Virales

Va al Lidl, compra una manta de 5,99 euros y al llegar a casa se da cuenta que no es lo que creía: ha llegado a crear una necesidad

"¡Necesito saber! ¿Es calentita? ¡La quiero!"

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Una imagen de un supermercado de Lidl.
Una imagen de un supermercado de Lidl.Getty Images

Hay productos que muchas veces triunfan entre el público por su llamativa forma, más que por tener una utilidad diferente a otros objetos que, con una forma y un estilo más clásico, la cumplen perfectamente. Sin embargo, hay casos en los que es por despiste o error por lo que se compran estos productos diferentes. 

La usuaria de X María, conocida como @SBenitezMaria, ha publicado una imagen de lo que le pasó al ir a comprar a un Lidl y ver una manta en una de sus estanterías. Ella decidió adquirir ese producto sin saber que al desplegarla ya en su casa no iba a ser como ella esperaba.

"Ayer voy al Lidl a comprar y veo una manta enrollada por 5,99€ y se veía calentita y digo, mira la voy a coger para Nico que ya para él hace mucho frío… Cuando llego a mi casa y abro la manta…", ha escrito la tuitero, adjuntando también una imagen de cómo es el resultado final.

En ella se puede ver que es una manta estrecha, que se acopla casi al cuerpo, pero que acaba con la forma de la cola de una sirena, asegurando que de esta forma los pies no queden al descubierto. La manta, que tiene unas dimensiones de 60 centímetros de ancho y 180 de larga, cuesta 5,99 euros. 

Ha tenido éxito

El mensaje de María ha tenido respuestas como las de Hanky, que le ha confirmado que le ha creado una necesidad y le ha contestado con un "necesito una". "Necesito saber!! Es calentita? La quiero!", se ha interesado una segunda persona, mientras otra le ha comentado lo mismo: "Me has creado una necesidad".

"Yo tengo una y es maravilla. Me levanto y no quiero quitármela y voy dando saltos por la casa", ha comentado otra sobre su uso. "Es muy calentita, en mi casa hay dos y se usan mucho", ha opinado otra tuitera. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 