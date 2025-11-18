Va al Lidl, compra una manta de 5,99 euros y al llegar a casa se da cuenta que no es lo que creía: ha llegado a crear una necesidad

Hay productos que muchas veces triunfan entre el público por su llamativa forma, más que por tener una utilidad diferente a otros objetos que, con una forma y un estilo más clásico, la cumplen perfectamente. Sin embargo, hay casos en los que es por despiste o error por lo que se compran estos productos diferentes.

La usuaria de X María, conocida como @SBenitezMaria, ha publicado una imagen de lo que le pasó al ir a comprar a un Lidl y ver una manta en una de sus estanterías. Ella decidió adquirir ese producto sin saber que al desplegarla ya en su casa no iba a ser como ella esperaba.

"Ayer voy al Lidl a comprar y veo una manta enrollada por 5,99€ y se veía calentita y digo, mira la voy a coger para Nico que ya para él hace mucho frío… Cuando llego a mi casa y abro la manta…", ha escrito la tuitero, adjuntando también una imagen de cómo es el resultado final.

En ella se puede ver que es una manta estrecha, que se acopla casi al cuerpo, pero que acaba con la forma de la cola de una sirena, asegurando que de esta forma los pies no queden al descubierto. La manta, que tiene unas dimensiones de 60 centímetros de ancho y 180 de larga, cuesta 5,99 euros.

Ha tenido éxito

El mensaje de María ha tenido respuestas como las de Hanky, que le ha confirmado que le ha creado una necesidad y le ha contestado con un "necesito una". "Necesito saber!! Es calentita? La quiero!", se ha interesado una segunda persona, mientras otra le ha comentado lo mismo: "Me has creado una necesidad".

"Yo tengo una y es maravilla. Me levanto y no quiero quitármela y voy dando saltos por la casa", ha comentado otra sobre su uso. "Es muy calentita, en mi casa hay dos y se usan mucho", ha opinado otra tuitera.