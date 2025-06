Va a meterse a su piscina en Utrera, mira a cuántos grados está el agua y no se lo puede creer: "No me puedo bañar"

La usuaria de TikTok @albaruiz018 ha dejado a muchos de piedra al contar lo que le ha ocurrido con su piscina este fin de semana, un claro ejemplo de las altísimas temperaturas que asolan España en este mes de junio.

Un mes de junio que está dejando temperaturas más propias de julio y agosto que de esa época del año y para muestra lo que se ha encontrado @albaruiz018 al ir a bañarse en su piscina en Utrera.

"Me voy a poner las chanclas porque me quemo. Esto es una piscina en una azotea normal y corriente de un pueblo, Utrera. Destapo la piscina que ya me he quemado con el plástico y me dispongo a probar el agua...". ha empezado diciendo.

De hecho, no ha metido la mano en el agua porque no se quiere provocar una quemadura de tercer grado: "Cojo el aparatito para ver a cuánto está el agua y marca 47 grados. ¿Estáis viendo esto? Es que no me puedo bañar. Es que esto no es normal", ha concluido.