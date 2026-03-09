Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va a realizar una entrevista en un restaurante y lo primero que le dice al dueño hace que este la contrate de inmediato
Virales
Virales

Va a realizar una entrevista en un restaurante y lo primero que le dice al dueño hace que este la contrate de inmediato

18 años, sin experiencia previa, pero lo cambió todo con la actitud.

Juan De Codina
Juan De Codina
El dueño de Gontoro Burguer habla sobre una entrevista con una candidata.
El dueño de Gontoro Burguer habla sobre una entrevista con una candidata.Getty Images / TikTok: @sebasgontoro / Fotomontaje: HuffPost

Sebas Gontoro, hostelero y fundador de Gontoro Buruger y Nutritup, ha publicado un vídeo en sus redes sociales hablando de una entrevista que ha tenido con una joven candidata de 18 años y sin experiencia previa en los restaurantes, pero que lo ha cambiado todo por su actitud.

"Viene una chica muy jovencita de 18 años a mi restaurante a pedir trabajo. Yo le hago la entrevista y me dice que tenía un poco de vergüenza porque ella no sabe absolutamente nada. No tiene ningún tipo de experiencia", ha relatado al principio.

Sin embargo y de repente, no le dejó hablar más y la joven le dijo que, a pesar de no tener experiencia, tiene "muchas ganas de trabajar, muchísimas ganas de trabajar y que la enseñemos".

Esas frases lo cambiaron todo

Tal y como relata el hostelero, esas dos frases lo cambiaron todo en la entrevista: "Yo creo que con esas dos frases ya me ganó y creo que fui yo el que más interesado está en que trabaje en mi restaurante que ella".

La razón la tiene clara: "Creo que actualmente la actitud es muchísimo más importante que la aptitud. Actualmente una persona que sepa da exactamente igual si no tiene esa actitud y esas ganas de trabajar. Así que enhorabuena y bienvenida al equipo".

En cuanto a reacciones, las hay de todo tipo, algunos más esperanzados y otros no tanto: "He hecho lo mismo en varios sitios y en todos me han dado largas". Por otro lado, la usuaria @monyka añade: "Pues igual te sale más rentable alguien con ganas, que alguien con experiencia. Y la puedes enseñar a tu manera".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"Pocos como tú hay. Si no tienes experiencia no calificas en ningún lado ni te dan la oportunidad de aprender aunque tengas ganas de superarte y aprender", ha defendido la usuaria @atraselpasado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos