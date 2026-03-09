Va a realizar una entrevista en un restaurante y lo primero que le dice al dueño hace que este la contrate de inmediato

Sebas Gontoro, hostelero y fundador de Gontoro Buruger y Nutritup, ha publicado un vídeo en sus redes sociales hablando de una entrevista que ha tenido con una joven candidata de 18 años y sin experiencia previa en los restaurantes, pero que lo ha cambiado todo por su actitud.

"Viene una chica muy jovencita de 18 años a mi restaurante a pedir trabajo. Yo le hago la entrevista y me dice que tenía un poco de vergüenza porque ella no sabe absolutamente nada. No tiene ningún tipo de experiencia", ha relatado al principio.

Sin embargo y de repente, no le dejó hablar más y la joven le dijo que, a pesar de no tener experiencia, tiene "muchas ganas de trabajar, muchísimas ganas de trabajar y que la enseñemos".

Esas frases lo cambiaron todo

Tal y como relata el hostelero, esas dos frases lo cambiaron todo en la entrevista: "Yo creo que con esas dos frases ya me ganó y creo que fui yo el que más interesado está en que trabaje en mi restaurante que ella".

La razón la tiene clara: "Creo que actualmente la actitud es muchísimo más importante que la aptitud. Actualmente una persona que sepa da exactamente igual si no tiene esa actitud y esas ganas de trabajar. Así que enhorabuena y bienvenida al equipo".

En cuanto a reacciones, las hay de todo tipo, algunos más esperanzados y otros no tanto: "He hecho lo mismo en varios sitios y en todos me han dado largas". Por otro lado, la usuaria @monyka añade: "Pues igual te sale más rentable alguien con ganas, que alguien con experiencia. Y la puedes enseñar a tu manera".

"Pocos como tú hay. Si no tienes experiencia no calificas en ningún lado ni te dan la oportunidad de aprender aunque tengas ganas de superarte y aprender", ha defendido la usuaria @atraselpasado.