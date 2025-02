Va a un restaurante de Asturias, le cobran 4 euros por el menú y saca esta conclusión: lo del postre, para verlo

El usuario de TikTok @..rodri_go ha sacado una cristalina conclusión tras hacer una prueba: acudir a comer a un restaurante de Asturias que ofrece un menú completo por cuatro euros.

El comensal empieza subrayando: "Sabía que algo tenía que tener de especial este menú y es que sólo tienes una cosa, no puedes escoger: tienes lentejas de primero y luego patatas fritas con pechuga de pollo a la plancha, vino con casera o agua".

Comienza probando, muy esperanzando, las lentejas porque dice que "huelen muy bien", pero rápidamente su gozo se va a un pozo: "Las veo como muy aguadas. Uf... Están... buah... es que están muy aguadas. Es como si tuviera pocas lentejas y echara agua. No me gustan, pero nada. Además, la textura es bastante dura, como si estuvieran sin hacer".

"No me gusta dejar comida en el plato, pero es que no puedo con ellas", reconoce. Como ve que "el pan sí que se ve fresco" acaba haciéndose un bocadillo con él y con el chorizo de las lentejas.

"Es que parecen que son de lata. Están muy aguadas, insípidas, duras", se lamenta antes de atacar el segundo plato, del que dice nada más verlo: "Las patatas fritas están un poco pasadinas, eh. Además huelen como a aceite fuerte, o el aceite tiene mucho tiempo o fueron fritas tres o cuatro veces. No voy ni a tocarlas".

Con la carne sí tiene más suerte: "La pechuga de pollo sí que parece fresca, no tiene mala pinta. La pechuga de pollo está muy buena, muy jugosina, está sabrosa y tiene buen sabor. La pechuga de pollo me encanta. Voy a meterla en el pan que está muy crujiente y voy a hacer un mini bocadillo".

El remate final es el postre: "De postre tenemos yogur o fruta, pedí yogur de coco, aunque esté caducado, pero caducó hace dos días, así que no creo que pase nada. Está perfecto, porque esté dos días caducado no pasa nada".

Con todo ello, la conclusión que saca es contundente: "Cuatro euros, pero yo os voy a decir una cosa, yo prefiero pedir un pincho en la barra, tomarme algo y va a costarte lo mismo y vas a comer mejor, creedme. Esta vez no os lo recomiendo".