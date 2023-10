Va al supermercado a comprar comida para el cumpleaños de su hija y lo que le sucede da para reflexionar

La subida de los precios se sigue haciendo notar a la hora de llenar la cesta de la compra y, en ocasiones, la comida rápida o fácil de cocinar puede llegar a resultar más económica que la fresca o saludable.

Algo de lo que ha querido reflexionar el escritor y guionista Jorge Corrales desde su cuenta oficial de Twitter tras ir a comprar comida para la celebración del cumpleaños de su hija.

"Hoy he ido al súper a comprar comida para el cumpleaños de mi hija. Lo he llenado hasta arriba de guarradas, casi tengo que coger dos carros. Me ha costado la mitad que una compra normal", ha señalado en la primera parte del mensaje.

El escritor ha terminado el tuit, destacando algo que da para reflexionar largo y tendido. "Muchas veces se habla de educación y comida sana, pero se habla poco de la clave: la pasta", ha asegurado.

El mensaje se ha hecho muy viral en las últimas horas, con más de 4.900 me gusta y decenas de comentarios de algunos usuarios que no han dudado en darle la razón.

No puede ser más cierto. — Ingrid Mosquera (@imgende) September 30, 2023