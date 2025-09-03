Va de viaje a Ibiza y se encuentra con esta máquina expendedora: lo nunca visto

No es ningún secreto que ir a Ibiza de vacaciones para muchos es casi un deporte de riesgo, ya que los desproporcionados precios son cada día más desconcertantes. Y ya no solo los precios son sorprendentes, sino también las nuevas fórmulas que se han ideado en la isla para conseguir que los turistas se gasten más dinero.

Un ejemplo de esto es el vídeo que ha subido a su cuenta de TikTok la usuaria Berezi (@bereziyb), quien ha enseñado una nueva máquina dispensadora que se ha encontrado en Ibiza y que es de lo más surrealista.

"Hoy en timos en Ibiza: tres pavos por un splash de Lost Cherry", ha comenzado contando la española, haciendo referencia a un exclusivo perfume de la marca Tom Ford que se va a poner a través de una máquina expendedora.

En concreto, la chica, grabada por su amiga, se encuentra delante de una máquina dispensadora en la que se puede elegir marca de perfume a través de una pantallita para luego pagar tres euros y que la máquina dispense una pulverización del perfume.

"Seleccionamos un spray, no más. Tres pavetes. ¡Va cara a la gota! Va cara a la micro gota, eh", ha comentado la usuaria, totalmente impactada con el precio. "Hostia, hacen business, eh", ha apuntado su amiga, igual de sorprendida.

"Para eso entro al Corte Inglés o a Druni y les vacío el perfume"; "Me roban pero no me importa"; "En mi época estaban en el baño con desodorantes y colonias y era la voluntad", han comentado algunos usuarios.

"Espero que recuperes el dinero con este vídeo"; "Que lo pongan también en el metro", "Pensaba que salía un sobre de muestra y no el spray. ¡Menudo timo!", han añadido otros internautas.

