Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Van 15 profesores a comer a un restaurante, piden la cuenta y los del local no dan crédito a cómo han pedido pagar
Virales

Virales

Van 15 profesores a comer a un restaurante, piden la cuenta y los del local no dan crédito a cómo han pedido pagar

De no creer. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Unos profesores quieren pagar por separado y entregan una hoja llena de sumas y restas para ver cuánto tiene que pagar cada uno.
Cuenta hecha por profesoressoy Camarero

Tremenda experiencia la que han vivido en un restaurante a la hora de atender a un grupo de profesores. Jesús Soriano, la persona detrás de Soy Camarero, ha publicado el mensaje que le han mandado desde un local cuando han tenido que atender a 15 docentes. 

"Te hablo de un restaurante. Y era para que publicaras una experiencia que tuvimos hoy. Vinieron a una mesa de profesores, de 15 personas, y a la hora de pagar cada uno pagó lo suyo por separado. Nos dieron esto", le han contado a Soriano. 

Y la hoja da escalofríos a todos aquellos que suspendieron Matemáticas en el colegio. En un trozo de mantel han puesto los nombres de los 15 comensales y al lado han ido sumando todo lo que tomó cada uno. 

La hoja es casi ininteligible y esto ha suscitado un importante debate en redes sociales donde, aunque pueda parecer mentira, hay personas que están a favor de la forma de pagar de los profesores.

"¿Prefiere 16 comensales ocupando 16 mesas pagando por separado o 16 comensales en una mesa grande pagando por separado? De verdad la hostelería a veces…", comenta un usuario. 

Otro, por el contrario, responde: "Lo que prefiere es cobrar rápido y atender bien al resto , que cobrar 16 veces y a veces no tienen preparado el dinero o la tarjeta no le pasa o se le olvida. Y mientras el resto esperando. Alguno tenéis la empatía solo si es hacia vosotros. De verdad los clientes a veces…". 

Los hosteleros dicen ¡basta!

En los últimos meses han proliferado los carteles por bares y restaurantes en los que se especifica que no está permitido pagar por separado. 

En julio fue noticia las protestas de los hosteleros de Málaga que mostraron su disconformidad a la costumbre, cada vez más extendida, de dividir la cuenta y que cada uno pague lo suyo. 

Está claro que no hay ninguna ley que impida llevar a cabo esta forma de pagar pero, desde las asociaciones de consumidores, han recomendado que se avise antes los clientes mediante carteles para así evitar problemas y malentendidos. 

"Es súper complicado cobrar por separado y más cuando son grupos grandes", contaba un camarero en declaraciones a laSexta, la cadena de Atresmedia. Por todo esto, cada vez más bares de Málaga y de otras zonas de España han incluido carteles donde se explica que no se permite dividir la cuenta para que no pase como con los profesores de antes. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 