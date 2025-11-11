Van 15 profesores a comer a un restaurante, piden la cuenta y los del local no dan crédito a cómo han pedido pagar

Tremenda experiencia la que han vivido en un restaurante a la hora de atender a un grupo de profesores. Jesús Soriano, la persona detrás de Soy Camarero, ha publicado el mensaje que le han mandado desde un local cuando han tenido que atender a 15 docentes.

"Te hablo de un restaurante. Y era para que publicaras una experiencia que tuvimos hoy. Vinieron a una mesa de profesores, de 15 personas, y a la hora de pagar cada uno pagó lo suyo por separado. Nos dieron esto", le han contado a Soriano.

Y la hoja da escalofríos a todos aquellos que suspendieron Matemáticas en el colegio. En un trozo de mantel han puesto los nombres de los 15 comensales y al lado han ido sumando todo lo que tomó cada uno.

La hoja es casi ininteligible y esto ha suscitado un importante debate en redes sociales donde, aunque pueda parecer mentira, hay personas que están a favor de la forma de pagar de los profesores.

"¿Prefiere 16 comensales ocupando 16 mesas pagando por separado o 16 comensales en una mesa grande pagando por separado? De verdad la hostelería a veces…", comenta un usuario.

Otro, por el contrario, responde: "Lo que prefiere es cobrar rápido y atender bien al resto , que cobrar 16 veces y a veces no tienen preparado el dinero o la tarjeta no le pasa o se le olvida. Y mientras el resto esperando. Alguno tenéis la empatía solo si es hacia vosotros. De verdad los clientes a veces…".

Los hosteleros dicen ¡basta!

En los últimos meses han proliferado los carteles por bares y restaurantes en los que se especifica que no está permitido pagar por separado.

En julio fue noticia las protestas de los hosteleros de Málaga que mostraron su disconformidad a la costumbre, cada vez más extendida, de dividir la cuenta y que cada uno pague lo suyo.

Está claro que no hay ninguna ley que impida llevar a cabo esta forma de pagar pero, desde las asociaciones de consumidores, han recomendado que se avise antes los clientes mediante carteles para así evitar problemas y malentendidos.

"Es súper complicado cobrar por separado y más cuando son grupos grandes", contaba un camarero en declaraciones a laSexta, la cadena de Atresmedia. Por todo esto, cada vez más bares de Málaga y de otras zonas de España han incluido carteles donde se explica que no se permite dividir la cuenta para que no pase como con los profesores de antes.