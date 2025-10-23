Van a desayunar a una cafetería lujosa y ojo a lo que cuesta la botella de agua: se parten de risa por no llorar

Hay experiencias que dicen que solo se viven una vez. En el caso de la creadora de contenido, Claudia Sierra, que cuenta con más de 45.000 seguidores en TikTok y que asegura que aunque no prometa cantidad "pero sí calidad", no ha sido lo contrario. Sin embargo, si lo vivirá solo una vez, será por el golpe bajo a la cartera que le han dado en una cafetería lujosa.

"Atención a la cafetería donde nos hemos plantado a tomar café, me pueden sacar las costillas en el sitio que me da igual. Yo solo veo gente en bucle girando la carta intentando encontrar algo de un precio razonable", ha expresado al principio del vídeo (@soyclaudiasierra), que ha acumulado 60.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

"Señores, el agua cuesta 12,50 euros", ha desvelado una de sus amigas, para poner en contexto a los seguidores de los precios de la carta, de los cuales no han revelado todos. Aunque, con ironía, han enseñado lo bonito que es el lugar.

New York Café, considerada una de las cafeterías más bonitas del mundo

No es para menos que hayan destacado la decoración de la cafetería, ya que se trata del New York Café, situado en Budapest, considerado una de las cafeterías más bonitas del mundo, histórica y lujosa y que está dentro del Antara New York Palace Budapest Hotel.

Si por algo es famoso, es por la decoración de su interior, con lámparas de araña y frescos, además de ser un punto de encuentro de artistas húngaros.

Un café cuesta entre 10 y 12 euros y un plato de ensalada César con pollo a la parrilla cuesta unos 19 euros.

Se ríen por no llorar

"Uy qué bien vamos a desayunar, es que estoy llorando. Menos mal que nos han puesto un poquito (un vaso de chupito) de agua para pasar la galleta", ha expresado una de las amigas. El café llevaba virutas de oro comestible, por lo que han deducido que el alto precio puede venir de ahí, además de estar en la misma cafetería.