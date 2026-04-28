Se queja del sexo de sus vecinos: los aludidos responden con un cartel para exponer en un museo

Unos vecinos de Alicante se han convertido en la comidilla del edificio en el que residen después de que otro propietario los señalara en público por hacer demasiado ruido mientras tienen sexo.

"El sexo está muy bien pero en silencio. Respeto para los vecinos que despertáis y no dejáis dormir. Si buscáis por internet está prohibido. Vivís en comunidad. Gracias, vecinos que quieren dormir", reza el primero de los carteles quejándose de la actividad sexual de los inquilinos.

Los aludidos no se han quedado atrás y han querido responder con gracia al "estimado vecino insatisfecho" que se ha quejado de los ruidos que hacen mientras mantienen relaciones sexuales.

"Ruego se indicara para así que me pudiera comunicar en qué horarios, días, y con qué decibelios le viene a usted bien que me pueda acostar con mi pareja en mi casa", ha replicado en la primera parte del texto.

Y ha añadido: "Un cordial saludo y mucho ánimo y disculpas, no tenía entendido ni había leído en la ley dónde se especifica que no se pueden mantener relaciones sexuales en una propiedad privada".

Los usuarios han reaccionado a este cartel tirando de humor y con mensajes del tipo: "Me alucina la gente que cree que en su casa puede hacer las cosas que le dé la gana y como le dé la gana. Imagino que ese no tendrá problema si el vecino de arriba decide levantarse todos los días a las 5 para practicar claqué, como está en su casa".

Qué dice la ley

Para comprobarlo vamos a la ley. La normativa sobre ruidos en edificios en España se basa en la Ley de Propiedad Horizontal —ahí se prohiben las actividades molestas— la Ley 37/2003 del Ruido y, principalmente, las ordenanzas municipales.

Por lo general, se restringe el ruido excesivo desde las 21:00-22:00 de la noche hasta las 08:00-09:00 de la mañana. La nueva ordenanza del ruido de Alicante —aprobada a finales de 2024/2025— prohíbe fiestas, juegos, reparaciones o actividades domésticas ruidosas entre las 22:00 y las 08:00 horas en el interior de viviendas.

Esta norma busca proteger el descanso vecinal, con restricciones especiales en el Casco Antiguo y zonas de ocio, se puede leer en la web del Ayuntamiento de la localidad.