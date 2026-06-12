Acusan a una pizzería de Madrid de no ser inclusivos con los niños y la respuesta de los dueños no tarda en llegar

Las respuestas de los propietarios de los bares, restaurantes, tiendas y todo tipo de establecimientos a las reseñas que se publican en los diferentes portales, así como en la propia página del negocio en cuestión en Google, suelen tener una gran acogida y un gran alcance en redes sociales.

Uno de los principales perfiles que comparte este tipo de contenido es Soy Camarero, que tanto en X (antigua Twitter), Instagram y TikTok acostumbra a enseñar estas conversaciones que, en muchas ocasiones, comienzan con una reseña llamativa por parte de un cliente.

En las últimas horas ha difundido en la plataforma de Elon Musk la reacción que ha tenido el propietario de una pizzería de Madrid al comentario que le hicieron unos clientes que únicamente les valoraron con una estrella de las cinco posibles.

"No nos quisieron atender y nos invitaron a irnos con sus comentarios por llevar carros con niños. Lugar nada inclusivo con los niños. Nunca nos había pasado. Nos fuimos muy decepcionados porque nos gustaban las pizzas. ¡No nos dejaron ni sentarnos! Muy desagradables los hombres", se puede leer en el mensaje que dejaron.

La reacción desde el negocio

La respuesta del propietario no se hizo esperar y contestó con mucha contundencia desmintiendo esta reseña: "Solo os dijimos que no podíais meter dos carritos en la sala porque la gente no iba a poder entrar ni salir. Nadie dijo nada sobre niños, tampoco nos negamos a atenderles".

Además, han procedido explicando su punto de vista: "Simplemente había más gente en la sala y queríais meter dos carritos cerrando el paso del resto. Los niños nos caen genial. Tenemos rotuladores y juguetes para los niños".

Finalmente, la respuesta se cierra con el propietario describiendo el local diciendo que "es una salita pequeña, el espacio es limitado y la gente tiene que poder entrar y salir".