Sumar se abre a alianzas coyunturales con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián

El partido Movimiento Sumar abre la puerta en su nuevo documento político a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas, y critica además con dureza a su socio de Gobierno del PSOE, que califica de una "fábrica de decepción".

En el borrador del documento político, aprobado el jueves con un 90 % de apoyos en la reunión del grupo de coordinación de Movimiento Sumar (máximo órgano de dirección entre asambleas), el partido redefine su hoja de ruta en medio de su crisis interna y tras el anuncio de Yolanda Díaz de que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales.

Posible "alianza coyuntural" con el independentismo

El texto será aprobado con posibles enmiendas en la asamblea extraordinaria del 11 de julio, en la que se renovará previsiblemente la dirección de Movimiento Sumar con una lista de unidad para tratar de solucionar la batalla política que ha enfrentado a la actual líder, Lara Hernández, con la hasta ahora secretaria de Organización, Laura Moreno.

En su nuevo documento político, Movimiento Sumar señala que el partido ha pasado de ser un "paraguas político" de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE a un integrante más del denominado "frente amplio" junto a IU, Más Madrid y los comunes, todos ellos inmersos ahora en la refundación de la coalición Sumar.

Una coalición que está a la espera de designar a un candidato y que permanece abierta a más incorporaciones, pero en la que Movimiento Sumar pone límites a la relación que puedan entablar con otras fuerzas de izquierdas que abogan por el "independentismo".

"No vamos a construir un sujeto común con fuerzas que tienen ideas del Estado diferentes de las nuestras, pero sí podemos construir un programa común y una alianza coyuntural", indica.

De esta forma, el partido al que pertenece Yolanda Díaz abre la puerta a una posible coalición electoral con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se ha ofrecido para liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales.

Califica al PSOE de "fábrica de decepción"

En el documento, Movimiento Sumar dice que lo que le distingue de otras fuerzas es su apuesta por un "laborismo ecosocialista" y aboga por seguir gobernando tras las próximas elecciones con el PSOE si dan los números, aunque no escatima en críticas hacia sus actuales socios en el Ejecutivo de coalición.

"El PSOE no puede ser el vector que define la dirección de nuestro país porque es una fábrica de decepción y pasiones tristes", afirma, al tiempo que acusa a los socialistas de "falta de orientación política".

Movimiento Sumar reconoce el "desgaste" que las fuerzas progresistas están sufriendo en esta legislatura y lo achaca a los "casos de lawfare" pero también a los "casos de corrupción en el PSOE", y menciona además el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Es un espejo claro de que la salida política de nuestro país no pasa por el Partido Socialista", insiste.

Aboga por la unidad con un "liderazgo claro"

Por otro lado, Movimiento Sumar subraya en el texto su apuesta por un "frente amplio" de izquierdas, con normas de funcionamiento comunes y elección de listas a través de un sistema de primarias abiertas.

El documento no menciona a Podemos, que se mantiene al margen de la refundación de la coalición Sumar, pero el partido de Yolanda Díaz avisa de que una candidatura de unidad "tendrá éxito no en la medida de que junte bajo su manto a todo el mundo, sino fundamentalmente si es capaz de construir un liderazgo claro y una línea común atractiva".

En este sentido, subraya que la unidad no debe basarse en "suma de las partes", sino en "algo superior a ellas que constituya un espacio que sea confiable, tranquilo, estable, sano, agradable y atractivo".

Y reconoce que en los territorios, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones autonómicas celebradas recientemente, "la defensa de una unidad de las izquierdas estatales no ha sido suficiente" y tuvieron mejores resultados fuerzas territoriales con una dimensión "rebelde, fresca y popular".