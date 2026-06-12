'El HuffPost' celebra su 14 aniversario junto a representantes del mundo de la política, la cultura y el entretenimiento
A su tradicional fiesta han acudido personalidades de la política como los ministros Óscar López, Sira Rego, Mónica García y Ana Redondo, además de reconocidas personalidades mediáticas como el diseñador Alejandro Palomo, la actriz Laura Pamplona, el actor Unax Ugalde o el cómico Lamine Thior.
El HuffPost ha celebrado este jueves su 14º aniversario con su tradicional fiesta veraniega en los jardines del Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. Los periodistas del medio y reconocidos invitados del ámbito político, cultural y del entretenimiento se reunieron un año más para festejar al diario, que combina el rigor informativo con el humor ácido.
Los periodistas David Andújar y Mila Fernández abrieron la gala con un repaso de algunos de los acontecimientos que ocupan estos días la actualidad, como el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 o la visita del papa a España. Los presentadores iniciaron el evento con el característico toque desenfado del diario que presenta la sátira y el humor agudo como sus señas de identidad.
El acto ha continuado con las palabras de la directora, Laura Riestra, que ha repasado algunos de los titulares del diario que mayor impacto tuvieron en sus lectores. La directora del El HuffPost sorprendió a su equipo cuando les hizo subir al escenario para dedicar unas palabras de agradecimiento por su trabajo: "Sois vosotros los que hacéis posible este Huff".
El 14º aniversario de El HuffPost ha contado con la presencia de representantes políticos como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Igualdad, Ana Redondo o el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Por parte del PSOE también acudieron su Secretaria de Organización, Rebeca Torró; el líder del partido en Castilla y León, Carlos Martínez, o la nueva secretaria de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa. Y dentro del ámbito local y autonómico de Madrid, no fallaron la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; los diputados autonómicos Pilar Sánchez Acera, Santi Rivero y Javier Guardiola; y la concejal, Emma López.
Por parte de Sumar tampoco se perdieron la mejor fiesta del arranque del verano la eurodiputada Estrella Galán, la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Verónica Barbero; y la co-coordinadora Lara Hernández.
En lo que respecta a Más Madrid, además de Mónica García, también celebraron con El HuffPost su 14 aniversario dirigentes como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; los diputados autonómicos Pablo Padilla, Samuel Escudero, Marta Carmona, Beatriz Borrás y Jimena González, y los concejales Rita Maestre y Eduardo Rubiño.
Podemos contó con la representación de su Secretario de Organización, Pablo Fernández; Bildu con la de sus diputados nacionales Oskar Matute y Jon Iñárritu; y Compromís con la presencia de Águeda Micó.
Tampoco se han querido perder el evento los analistas políticos de El HuffPost como Marta Flich, Alan Barroso o Pablo Montesinos, o comunicadores destacados como Miguel Carrizo o Sarah Santaolalla, entre otros. Además, asistieron personalidades del mundo de la cultura que han protagonizado muchas de las noticias el diario, como el diseñador Alejandro Palomo, actores como Unax Ugalde, Jorge Suquet y Laura Pamplona, los músicos Russian Red y Marilia Mozón, el director de cine Jau Fornés y el cómico y actor Lamine Thior.
A la celebración también acudió parte de la dirección del grupo PRISA, empresa editora del diario: Joseph Oughourlian, presidente de PRISA; Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media; y Vanessa Hernández, directora general de Prensa y Operaciones.
La sorpresa de la noche llegó de la mano de Nebulossa que versionó su gran éxito Zorra antes de dar comienzo a la fiesta patrocinada por Iqos y Banco Santander. Finalmente, Cristina Boscá, dj de LOS40, ha sido la encargada de la música, cerrando por todo lo alto la gran fiesta del 14º aniversario de El HuffPost. ¡A por otros 14 años más!