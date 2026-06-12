Una de las televisiones francesas más importantes saca esta conclusión sobre Barcelona y la visita de León XIV

Los drones de colores forman el rostro de Antoni Gaudi, el 10 de junio de 2026, durante la inauguración de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia de Barcelona por el papa León.

Barcelona se convirtió en el epicentro del mundo durante la visita del papa León XIV. En un despliegue que aúno técnica y arte, la ciudad condal brindó un gran espectáculo al pontífice con la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

Las imágenes del momento trascendieron a todos los rincones del planeta, y en Francia no han dudado en destacar la belleza del espectáculo que se pudo ver en Barcelona. Una de las televisiones más importantes del país galo ha elogiado a la ciudad condal.

"Las imágenes son magníficas", destacó Abnousse Shalmani, presentadora de LCI (La Chaîne Info), al tiempo que se mostraban imágenes de la Sagrada Familia. Asimismo, señaló que el momento de la inauguración de la Torre de Jesucristo fue "un pequeño momento histórico".

A continuación habló de la figura de Antonio Gaudí, arquitecto catalán que diseñó la Sagrada Familia y uno de los grandes símbolos de Barcelona. "Inventó una arquitectura vibrante", contó la presentadora francesa a los espectadores.

Sobre el genio catalán, también señalo que fue un hombre que "trabajó para generaciones que no conocería". Un hecho que puso en valor al vivir, actualmente, "en una época que ya no sabe construir más que para sí misma".

Un acontecimiento que se vio en todo el mundo

La inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia estuvo marcada por su cuidado y su alto contenido simbólico, coincidiendo exactamente con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí,

De esta forma, la ceremonia oficiada por León XIV se convirtió en un homenaje directo a su figura y a su obra. Tras la eucaristía, el Papa salió al exterior del templo y llevó a cabo el momento central: la bendición de la Torre de Jesucristo, especialmente de la gran cruz que la corona.

Este gesto tenía una gran carga espiritual, ya que consagraba el elemento principal del edificio, el más alto y el que representa a Jesucristo en el conjunto arquitectónico. Un acto que no fue solo religioso, sino también institucional y multitudinario.

Asistieron los reyes de España, el presidente del Gobierno y numerosos representantes políticos y eclesiásticos. Además, la inauguración congregó a decenas de miles de personas en las calles alrededor de la Sagrada Familia.