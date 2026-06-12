El juez abre una pieza separada contra Zapatero por presunto contrabando y delito fiscal por las joyas encontradas

El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

En un auto recogido por Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

El magistrado indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%.

El PSOE confía en que pueda dar explicaciones

El PSOE confía en que Zapatero sea capaz de explicar el origen de las joyas halladas por la Guardia Civil en la caja fuerte de su despacho y no contempla emprender acciones internas en su contra.

Hasta el momento los socialistas han mantenido su confianza en el expresidente y en la cúpula del partido no tienen previsto abrirle expediente por el hallazgo de estas joyas de alto valor, al menos por el momento. "Primero es necesario escuchar sus explicaciones" señalan fuentes socialistas a Europa Press.

Tras el hallazgo de las joyas en un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al despacho de Zapatero el pasado mes de mayo, el entorno del expresidente trasladó que estos bienes tenían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros, según dijo entonces el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, ejerciendo de portavoz autorizado de Zapatero.

Este viernes Arroyo ha pedido disculpas, por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas, después de que el juez encargase una tasación a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español y concluyesen que su valor real es de 1,3 millones de euros.