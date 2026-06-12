Sí, la excusa del jefe de gabinete de Milei para justificar gastos parece un episodio de 'The Big Bang Theory'

No es uno de los capítulos más recordados, pero estos días la sitcom The Big Bang Theory está sonando con fuerza en Argentina. No, no se trata de una reposición en alguna cadena de televisión, se trata de los múltiples símiles que algunos están detectando entre la sinopsis del capítulo 9 de la undécima temporada con las explicaciones que Manuel Adorni, el jefe de gabinete del presidente argentino está dando para justificar una vida a todo tren con un salario mensual de menos de 3.000 dólares, la compra de un rancho en una villa lujosa y otra vivienda, así como los viajes realizados con su familia en primera clase.

Bajo el título de El enredo del bitcoin, dicho episodio sitúa a los doctores e ingeniero Sheldon, Leonard, Rajesh y Howard tras la búsqueda de un pendrive olvidado en el que hacía 7 años depositaron bitcoins que minaron cuando aquella criptomoneda no había disparado su precio a los desorbitados niveles actuales. Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, ha asegurado que todo era fruto de que tenía medio millón de dólares sin declarar, pero que era un capital previo a ser la mano derecha de Milei.

¿Cómo puede ser posible? Según las nuevas declaraciones que ha presentado Adorni, porque guardaba criptomonedas, concretamente bitcoin, por valor de medio millón de dólares. Es el gran titular que deja el incumplimiento de otra promesa, la misma que formuló durante su declaración en el Congreso argentino, en la que además de recibir el apoyo de un Milei que le jaleó desde el palco de invitados como si se tratase de un partido de fútbol, aseguró que todo lo que tenía su familia figuraba en las declaraciones juradas y que "nunca existió ocultación alguna".

"Ahorramos en negro, como la mayoría de argentinos" Manuel Adorni, jefe de gabinete del presidente argentino

Este miércoles, en una entrevista televisiva, buscó la empatía de la sociedad acogiéndose a una de las cuestiones que más ha criticado el Gobierno de Milei de las épocas del peronismo y el kirchnerismo: "Ahorramos en negro, como la mayoría de argentinos". Pero no fue a lo único que se ha acogido Adorni. Mientras el inquilino de la Casa Rosada aseguraba que su jefe de gabinete daría todas las explicaciones, éste —y su esposa, Bettina Angeletti— acabó adhiriéndose a los beneficios de una norma creada por ese mismo Gobierno ultraliberal, la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

Se trata de una figura legal que le permite eludir la obligatoriedad de explicar un eventual aumento patrimonial o una suerte de amnistía fiscal que abre la puerta a incorporar dólares que no habían sido declarados. Para hacerse una idea, en las declaraciones que presentó cuando entró al Ejecutivo libertario, los ahorros de Adorni conformaban un total de 24.000 dólares. Antes de ayer esa cifraba se incrementaba al aflorar los 506.000 dólares, supuestamente, de esas criptomonedas.

Las preguntas que sobrevuelan a Adorni y la hemeroteca en la que deslizaba que no compraría bitcoins

Cabe señalar que Adorni atraviesa ya tres meses complicados, en los que ha tratado de sortear unos escándalos que se le multiplicaban en la prensa. Primero el viaje a Nueva York en el que le acompañó su mujer en la comitiva e hizo saltar las alarmas, luego las informaciones sobre la compra de un rancho, por valor de 230.000 dólares a través de dos señoras jubiladas que en esa operación le dejaron 200.000 dólares. No obstante, este nuevo giro, que llega después de que asegurase que solo enseñaría el anexo reservado de su declaración "por orden judicial", ha aterrizado con cierto escepticismo entre parte de la sociedad argentina.

En este sentido, las dudas se ciernen en torno a cómo es posible que si contaba con medio millón de criptomonedas, todo ese capital no trascendiese al resto de su vida, mientras se comparten memes de su etapa como streamer, en directo en vídeo juegos como los de la saga Age of Empires. "En el 2014 empiezo a invertir fuerte en Bitcoin. Entre 2014 y 2018 efectivamente ganamos bastante dinero con esta inversión", explicó Adorni, pero en las redes comenzaron a rescatar afirmaciones suyas que han acabado conformando una hemeroteca que siembra dudas en torno a su relación con el mundo cripto.

Por ejemplo, las miradas están puestas en unas declaraciones que realizó en el marco de un vídeo de carácter formativo en el que él mismo contaba la anécdota de que en 2015 había visto a unos alumnos suyos comprar bitcoins y que él por aquel entonces no entendía nada.