De cazar Pokémon a guiar drones: la IA que Niantic entrenó con los escaneos del juego ayudará a sistemas militares a orientarse sin GPS

Desde su lanzamiento en 2016, millones de usuarios han jugado a Pokémon Go en todo el mundo. Esta popular aplicación de realidad aumentada permite a los usuarios encontrar Pokémon mientras caminan por la calle y capturarlos.

Sin embargo, este pasatiempo en apariencia inocuo podría estar sirviendo para mejorar la navegación de drones militares en zona de guerra.

Cabe recordar que en 2021, Pokémon Go introdujo la actualización de las Poképaradas. Servían para recompensar a los jugadores por escanear ubicaciones reales con sus teléfonos. Para conseguir la recompensa, los usuarios debían activar la función y subir la grabación.

Niantic, empresa creadora del juego junto a Nintendo, utilizó estos escaneos para entrenar modelos de IA capaces de entender el entorno físico. Posteriormente, se dio a conocer una colaboración entre Niantic y Vantor, una compañía que se dedica a desarrollar software de detección espacial para drones.

Algunos de estos drones están siendo utilizados por ejércitos en zonas militares. Existe la preocupación de que Vantor haya utilizado los modelos de IA de Niantic para entrenar a sus drones. Esto supondría que los drones han mejorado su ubicación y orientación en espacios físicos gracias a los datos compartidos por los usuarios de Pokémon Go.

Hace unos meses también se dio a conocer que Pokémon Go ha entrenado un modelo de IA para guiar a robots repartidores. Para ello habría usado los datos de 232 millones de usuarios.

Niantic asegura no haber compartido los datos con Vantor

Niantic afirma no haber compartido los datos de los usuarios directamente con Vantor, aunque sí se han utilizado para desarrollar la tecnología base. Además, hay que aclarar que la colaboración aún se encuentra en fases iniciales.

Los expertos han mostrado su preocupación por estas prácticas, pues consideran peligroso que se hayan usado los datos de civiles para fines militares. Señalan que la mayoría de jugadores no son conscientes de cómo pueden reutilizarse los datos que aportan a Niantic u otras empresas. También advierten que este caso refleja un problema mayor sobre el uso secundario de datos recopilados por aplicaciones tecnológicas.