Víctor Manuel da una tajante respuesta a quien le critica por ser de izquierdas y tener dinero

El cantante Víctor Manuel ha dejado una argumentada reflexión a todos aquellos que le critican por ser de izquierdas y tener mucho dinero.

En una entrevista en La Razón con motivo del estreno de documental Sólo pienso en ti, al artista le recuerdan que hace tiempo dijo una frase bien llamativa: "Ser comunista con millones en el banco tiene, incluso, más mérito".

"¿Qué hacemos con esa declaración hoy?", le plantean. Y él responde tajante: "Es la misma. Lo que pasa es que ahora la he cambiado y lo que digo, primero, es que nunca me he quedado con nada que sea de otro. No he robado nunca y ni siquiera he vivido de subvenciones, que podría hacerlo perfectamente, pero nunca he tenido esa posibilidad ni la he buscado".

"Hablo desde el punto de vista musical. Mi trabajo siempre ha sido sacar un disco y tratar de que la gente lo compre. Y tratar de poner una entrada a la venta y que la gente la compre. Y el día que eso no pase ya sé que me tengo que ir a mi casa, no tiene vuelta de hoja", subraya.

Víctor Manuel destaca en ese sentido que se considera "absolutamente libre y sin mala conciencia": "He ganado dinero y lo he hecho, creo, merecidamente, sin esquilmar a nadie ni sacar de donde no había. En ese sentido, esa declaración que te hice hace 25 años es la misma, pero con esta vertiente nueva".

"No encuentro en mí ninguna contradicción que no me permita vivir de esa manera. Todo lo que tengo ha sido gracias a la música y lo he sacado porque la gente ha querido. He tenido esa fortuna", admite.

Hace apenas un mes, Víctor Manuel ya dejó otro potente mensaje. En esa ocasión respondió en La Vanguardia a todos aquellos jóvenes que idealizan la época de Franco.

"No podía ser peor. Notabas la falta de libertad en todo. Tenías que cuidar qué escribías porque te podía afectar, era como vivir con una espada de Damocles encima", recordó,

"Otra gente arriesgó mucho más que yo y pagaron con su vida. Estos días estaba escribiendo una canción sobre qué coño le pasa a la gente, qué tienen que idealizar", aseveró.