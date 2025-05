Victoria Martín cuenta lo que le dijo una chica en la terraza de un bar sin saber realmente dónde estaba

La cómica Victoria Martín ha contado lo que le pasó en un bar de Rivas, ciudad en la que vive, cuando estaba tomando unas cervezas con sus amigas. Ha explicado que ella no había estado nunca en ese bar, estaba en la terraza y se le acercaron dos chicas a increparla.

"Me dicen oye por qué estás aquí. Y le digo porque soy de aquí. No entendía la pregunta. Porque vivo ahí al lado. Tampoco le dije mi casa. Porque vivo al lado y estoy tomando aquí algo y me dice, ¿por qué este bar?", ha empezado contando.

Estas dos chicas le dijeron que ese bar era "fascista y taurino". A lo que ella contestó que "con más motivo me siento aquí". "Se lo dije en broma. Es verdad que estaban los toros puestos dentro pero yo qué sé", ha añadido.

Por último le dijeron que quizá debería levantarse e irse a otro lado. Ha apostillado que ellas estaban paseando: "Me quedé flipando".