Vinicius Jr. aviva la polémica subiendo esta storie durante la gala del Balón de Oro 2025

El fútbol vuelve a su gran día. El Teatro del Chatelet de París acoge este lunes la gala de entrega del Balón de Oro, una cita que llega con varios debates abiertos y algunos jugadores y jugadoras españolas en el punto de mira.

Pero este año, no solo el reparto de premios entre los presentes es lo que acapara todas las miradas, sino que uno de los focos de la noche está en los no asistentes: los jugadores del Real Madrid.

Y es que los jugadores del Madrid, y en concreto uno de los nominados, Vinicius Jr., han decidido no asistir a la gala más importante del fútbol a nivel internacional como protesta al resultado del año pasado.

En concreto, el plantón se debe a que el delantero brasileño y jugador del Real Madrid partía como principal favorito al Balón de Oro 2024, pero para sorpresa de casi todos, al final todo cambió y el ganador fue el futbolista español del Manchester City Rodrigo Hernández.

Algo que no sentó nada bien ni al delantero ni al club, por lo que este año su ausencia es toda una declaración de intenciones. Y, para avivar más la polémica, Vinicius Jr. ha revolucionado las redes subiendo una storie durante la gala, solo una hora después de salir 16º en el balón de oro.

En concreto, la imagen es un collage de dos fotografías en las que se puede ver como el futbolista está tranquilo, feliz y muy sonriente dándose un baño en una minipiscina de su casa y relajándose en el spa.

Además, junto a las fotografías el delantero brasileño ha subido en el centro de la storie la canción Him all along de el cantante Gunna, lo que para algunos ha sido toda una indirecta.

"Ellos intentaban frenar mi crecimiento, yo seguía persiguiendo mis metas. Cabrón, ¿por qué miras? Soy adulto, nadie puede quitarme mi trono", son algunos de los versos de esta canción.