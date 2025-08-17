Xabier Fortes define con este adjetivo lo que Silvia Intxaurrondo está logrando en TVE

El periodista de TVE y presentador de La noche en 24 horas, Xabier Fortes, ha compartido un mensaje en la red social X dedicado, sin necesidad de mencionarla, a su compañera, la presentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo.

Un tuit que ha puesto tras ver los datos que RTVE Comunicación y Participación ha publicado sobre la audiencia que registró el espacio conducido por la comunicadora de Baracaldo.

"La hora de la 1 también lideró el jueves: un 22,4% de cuota de audiencia y casi 1,3 millones de espectadores únicos en La1 y en el Canal 24 Horas", señaló la compañía en la red social X.

Al ver estos datos, Xabier Fortes no ha dudado en reaccionar y dedicarle un mensaje de lo más directo a Silvia Intxaurrondo y al equipo de La hora de la 1 por la buena audiencia registrada.

"Lo que está consiguiendo está chica es brutal. ¡Enhorabuena, compañera!", ha señalado, en un mensaje que acumula más de 7.000 me gusta en la red social X en poco más de 12 horas.