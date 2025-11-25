Xabier Fortes es rotundo al dar el motivo por el que no quiere dejar las redes a pesar del odio que hay

El periodista y presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes, ha salido a la defensa de su hijo, Daniel Fortes, después de que desde cuentas vinculadas a la ultraderecha se señalara al joven por estar trabajando en RTVE. El comunicador, que contó que se encontraba realizando sus labores de prácticas gracias a un convenio con la Universidad Complutense de Madrid, estuvo este lunes en La Ventana de la Cadena Ser para hablar de cómo lo ha vivido.

Preguntado por cómo hay que afrontar estas situaciones y si es mejor no estar en redes sociales, ha afirmado que no, que "todo lo contrario". "Todo lo contario, nunca tuve dudas de que nunca debía de abandonar las redes sociales y ahora menos. Hay que dar la batalla, aunque tengamos todo el viento en contra y no hay que dejar a los canallas el uso y monopolio de las redes y del ágora pública", ha asegurado.

Fortes ha añadido que "no es casualidad lo de este fin de semana" en el que, además del periodista de RTVE, también se vieran salpicados los periodistas Jesús Maraña, Isaías Lafuente y Esther Palomera.

"Yo creo en las casualidades y existen, pero a tres periodistas que coincidimos en bastantes cosas de cómo es nuestro país y el mundo porque nos apetece y nos da la gana, se les ha metido meterse no con nosotros, si no con nuestros hijos, que es la forma más miserable de meterse con alguien", ha descrito.

Fortes, además, ha señalado que "son los tiempos que corren y el odio tóxico que generan las redes".

"En el caso de mi hijo, queriéndole hacer mucho daño lo único que le han hecho es el mejor de los favores porque es imposible no empatizar con un chaval que solo está formándose como un becario como uno de los miles que se incorporan al mercado laboral", ha finalizado el periodista.