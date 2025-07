Xabier Fortes sube una foto desde la playa, le dicen que disfrute de su "sueldazo público" y da la réplica del verano

El periodista Xabier Fortes ya está disfrutando de sus vacaciones y ha decidido compartir una fotografía en la red social X desde playa mientras se tomaba un licor café y leía el libro del escritor Gonzalo Suárez, La suela de mis zapatos.

"Un licor café en Lapamán con esta maravilla de libro. El puto paraíso. Eso sí, un tiburón blanco ya se ha merendado está tarde a dos bañistas", ha señalado en el mensaje, junto a una imagen del lugar en el que se encontraba.

Pero un usuario le contestó a la publicación, aseguran que estaba "feliz de saber que con el sablazo que me metieron del IRPF te estoy pagando el sueldazo público de calidad que te permite veranear a todo lujo" y le pidió que lo disfrutara porque "te queda poco en TelePerro".

En lugar de dejarlo pasar, Xabier Fortes no ha perdido la ocasión de contestar y horas después de que le hiciese ese comentario, ha abierto la red social X y ha dado una de las réplicas del verano.

"Ni imaginas la hemorragia de placer que me provoca saber que me pagas las vacaciones. Gracias por la información. No esperaba menos de ti. Agora xa podes ir rañala (Ahora puedes ir a rascarlo)", ha razonado.