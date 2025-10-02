Ya lo predijeron Los Simpson: el colapso madrileño que recuerda a Springfield

Si algo nos han enseñado Los Simpson a lo largo de más de tres décadas en antena es que, tarde o temprano, acaban prediciendo cualquier cosa. Y esta vez, el vaticinio ha coincidido con el colapso que se está viviendo en Madrid en el ámbito del transporte desde la vuelta del verano.

"Los Simpson también predijeron el Madrid de Almeida…", ha manifestado el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Benito, a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Justo después, el concejal ha adjuntado una imagen de un capítulo de la mítica serie animación Los Simpson en la que la ciudad en la que viven los personajes, Springfield, aparece colapsada por coches en todas direcciones, en un atasco monumental que no deja ningún hueco libre en la carretera.

Con este divertido tuit, el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid ha incendiado las red social al comparar el desesperante tráfico de la capital madrileña con esta escena de la serie.

La publicación, que es una crítica directa en tono humorístico a la gestión del PP de la Comunidad de Madrid, ha superado ya las 35.000 visualizaciones y los más de 2.000 'me gustas'.

Asimismo, el tuit de Benito se suma a una serie de quejas y bromas que han inundado las redes en los últimos días sobre la movilidad en Madrid, marcada por atascos constantes y los polémicos colapsos en el transporte público.

La comparación con Los Simpson no solo aporta el toque de humor, sino que refuerza la percepción de que el caos circulatorio es ya parte del paisaje cotidiano de la ciudad, como bien decía en su día la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, se ha comprobado que las referencias a la que fue serie de culto durante mucho tiempo funcionan todavía como espejo cultural: todos reconocen la escena y todos entienden la ironía. Al final, lo que en Los Simpson era solo un chiste animado, en la capital española se ha convertido en la normalidad menos deseada.