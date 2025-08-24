Zverev deja muy clara su opinión sobre Rafa Nadal tras haber coincidido con él y Toni Nadal

El tenista alemán Alexander Zverev ha concedido una entrevista en Eurosport España de cara a su partición en el US Open en el que ha hecho un repaso de cómo está y de su paso por la Academia Rafa Nadal, en Mallorca, donde ha compartido parte de su tiempo con Rafa Nadal y su tío Toni, entrenador de tenis.

Preguntado sobre qué le ha aportado, ha afirmado que "una nueva perspectiva sobre mi tenis" y que, a pesar de que esté escuchando lo mismo que en otras ocasiones, pues su padre ha sido su entrenador, a quien define como "una de las mejores relaciones padre-hijo" en cuanto a tenis.

"Tenemos la mejor relación que puede haber, pero a veces es bueno escuchar, quizá incluso lo mismo, pero de otra persona", ha añadido. Sobre cómo ha sido su tiempo compartido con Rafa Nadal, ha sido muy claro y agradecido.

"Pasé mucho tiempo con Rafa, lo cual fue genial para mí, fue útil, tiene una de las mejores perspectivas sobre mi juego porque realmente jugó contra mí y también como espectador puede decirme lo que piensa, puede ir directo al grano", ha opinado.

A pesar de que Nadal ya se haya retirado de las competiciones profesionales, Zverev ha advertido de que "sigue siendo Rafa Nadal y todos le escucharán". "Fue genial pasar un rato con ellos, yo espero que me veas más con Toni en el futuro, la perspectiva que tienen sobre el tenis, el conocimiento que tienen, es incomparable, estoy agradecido por estas oportunidades", ha concluido.

El tenista alemán hizo unas preocupantes declaraciones al pasado julio, siendo más sincero que nunca, después de su eliminación en Wimbledon 2025, reconociendo que tenía problemas de salud mental: "Me siento muy solo en la pista, tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable".