Las lipotimias se llevan para triunfar esta primavera

Es salir los primeros rayos de sol y aparecer, cual setas, las nuevas editoriales de primavera. Frutas, flores, columpios, caravanas perdidas en medio de la nada, polígonos industriales, explanadas secas (muy secas), 45 grados a la sombra, mujeres desvaídas, tiradas y famélicas en plena M-50... y por lo que se ve, incapaces de tenerse en pie. Si pasa un camión se las lleva. No sabemos si es porque a las pobres modelos no les dan ni un medio vaso de agua en las sesiones o porque un año más lo femenino es sinónimo de languidez y "mustiedad". Todavía es más patético cuando intentan colarnos estas escenas con eslóganes tipo "Primavera llena de estampados, alegría y actitud" o "Mujeres despojadas de convencionalismos y conectadas al mundo". Perdona, ¿en lugar de "conectadas al mundo" querías decir al gotero de suero? No contentos con humillarnos sólo en las fotos fijas, ahora lo que se lleva es hacer stories, es decir, vídeos en los que las mujeres además de estar al borde de la inanición, también están trastornadas porque hacen cosas muy extrañas. Analicemos algunas las campañas más absurdas de la temporada.

Este año el primer premio a la editorial de primavera más deprimente se lo lleva COMPAÑÍA FANTÁSTICA, muy conocida por sus estampados alegres que no logran transmitir ni un ápice de optimismo a las mujeres. En uno de sus stories, las modelos se desploman literalmente en una hamaca, encima de una mesa y en un columpio. Sus proezas (esas que contarán a sus nietos frente al fuego el día de mañana) son: mirar fijamente a las frutillas, buscar la salida de una piscina vacía, balancearse frente al pomo de una ventana y acunar la mitad de una sandía. En la próxima vida me pido ser la cebra feliz del estampado.

A post shared by Companiafantastica (@companiafantastica) on Mar 20, 2018 at 1:18pm PDT

Sobre el imperio INDITEX qué vamos a contar que no hayamos dicho ya. Las modelos de ZARA no sólo están al borde del suicidio en primavera sino en todas las temporadas. Cuentan que los fotógrafos las dejan de hablar hasta que pierden el sentido y la noción del tiempo. Cuando ya no pueden más se dejan caer allá donde estén. A ellos les deben contar cosas muy divertidas porque no paran de corretear y subirse a todas las farolas y muros que encuentran. ¡Y hasta se ríen al final! En este film de MASSIMO DUTTI titulado "Los viajeros" se puede comprobar cómo él conduce una moto, hace fotos y vídeo porque es el artista... ¿y ella? espera sentada al final de un callejón lúgubre, cuenta gaviotas, yace tocándose la cabeza y aguanta estoicamente los pelos en la cara. Ella no es la artista sino la musa... o más bien musaraña. Mención especial merece la campaña de STRADIVARIUS, que ha ido más allá y no sólo se ha inspirado en la temática floral sino que su modelo directamente ¡es tratada como una planta!. Desparramada en el carrito de la compra se pone a comer algo de una bolsa que se parece muchísimo a los abonos para plantas que tiene justamente detrás. Cuidado con confundirse esta primavera y ponerse a hacer catas de estiércol y compost en los Verdecoras.

En general tener "alma romántica" se ha convertido en sinónimo de tumbarse y abrir mucho la boca como si fuéramos peces. La expresión de los ojos debe ser como si llevaras mucho tiempo intentado ver el dibujo 3D de una imagen estereoscópica y cuando ya los tienes rojos y a punto de llorar, ahí tienes la foto. Luego las venas rojas ya te las retocan con Photoshop junto al resto del cuerpo. En esta línea van las editoriales de TINTORETTO y también la de MAJE, en su vídeo la protagonista acaricia un gatito, mueve las cejas y mira una montaña seca... Muy estimulante.

Si hay alguna editorial que me ha dado especial congoja es la de SFERA. En su story, vídeo, film o como quieran llamarle ¡la modelo no sonríe ni una sola vez! Yo me la imagino a ella ahí, intentando trolearles la sesión levantando ligeramente una de las comisuras... Pero nada, ni media sonrisa. El entorno tampoco era para estar de buen humor: la han llevado a un polígono industrial porque no había presupuesto para flores y árboles vivos, le han colocado unas espigas secas que deben pinchar mogollón y la han desparramado sobre unas rocas puntiagudas con líquenes. Momento estelar cuando a ella le da la lipotimia y la cámara hace giros y zoom sobre su cara como si estuviera a punto de morir. Si eres la modelo de Sfera y estás leyendo esto, llámame, quiero ser tu amiga.

No todo son mujeres yacientes, alguna erguida también encontramos (si rebuscamos). Lo que es seguro es que no encontraremos fácilmente hombres desmayados en medio de la carretera o en caravanas de mala muerte. Para no dejaros con este mal sabor de boca, quiero citar algunas que sí me han sorprendido gratamente, como la campaña de H&M con diversidad de mujeres que por fin ¡se mueven! y bailan entre ellas o la de MANGO que al menos ha incluido a una mujer que, atención, no es adolescente. En general siguen siendo todas bastante delgadas y blancas pero poco a poco se van introduciendo pequeños cambios que también hay que valorar. Si algún día conseguimos que aparezcan mujeres de todas las edades, rasgos y tallas y que hagan cosas un poquito interesantes lo podremos celebrar. Mientras tanto voy a ver si encuentro algo de compost para el almuerzo, que dicen que la primavera la sangre altera... menos si eres mujer, que te la congela.