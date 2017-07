La decisión tránsfoba de Donald Trump de vetar el acceso al Ejército para las personas transgénero ha generado indignación entre el colectivo LGTBi.

Una de sus mayores exponentes, la popular presentadora y humorista Ellen DeGeneres, no ha podido evitar expresar su opinión a través de Twitter, donde ha criticado con dureza la prohibición del presidente de Estados Unidos.

"Deberíamos estar agradecidos a quienes quieren servir al país y no darles la espalda. Vetar a las personas transgénero es hiriente, no tiene fundamento y está mal"

En apenas unas horas, el tuit ha logrado más de 199.000 retuits y más de 359.000 'me gusta'.

We should be grateful to the people who wish to serve, not turn our backs on them. Banning transgender people is hurtful, baseless and wrong