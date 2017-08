La oferta de LIDL que ha generado una tremenda decepción

Decenas de personas se congregaron este sábado en varios establecimientos de Lidl en Reino Unido después de que la cadena de supermercados alemana anunciara una suculenta oferta: seis botellas de prosecco (vino blanco italiano) por sólo 20 libras.

Todas ellas madrugaron para estar los primeros de las largas filas que se formaron en los distintos centros comerciales con la esperanza de regresar a casa con varias de esas botellas 'tiradas' de precio.

Slightly concerned that I'm participating in a massive queue just to get cheap prosecco at #Lidl pic.twitter.com/u1X1pluIWW — Lowri Fon Jones (@lowrifon89) 26 de agosto de 2017

Sin embargo, no contaban con que los responsables de Lidl habían subestimado el éxito de su oferta y en los supermercados apenas había unas cuantas existencias de este famoso vino italiano, que se agotó en pocos minutos.

La decepción no tardó en llegar y algunos se lo tomaron tan mal que hasta se produjeron pequeñas peleas, como recogieron algunos usuarios en Twitter.

"Estoy furiosa. He ido al Lidl sin maquillaje para comprar prosecco y no hay ninguno".

I am livid😡 ran to lidl with no makeup on for prosecco and there's none left — Caitlin Hall (@caitlinrhall97) 26 de agosto de 2017

"6:50 de la mañana. Gente haciendo cola en el Lidl para comprar prosecco y se agotan dos minutos después de abrir. ¡La gente se está cabreando!".

6.50am people were queuing for Lidl processeco, it was sold out tow minutes after opening! People were going mad!!!😡 pic.twitter.com/35XR8o7bNH — Julie O'Rourke (@MrsLudlow2009) 26 de agosto de 2017

"No puedo estar más furiosa después de sacrificar mi sueño este sábado para ir al Lidl a por prosecco y que se acabe a las 8:07".

Couldn't be more fuming that I sacrificed my Saturday sleep in for #lidl prosecco and they've sold out by 8:07 — Amy Dawson (@amydawson125) 26 de agosto de 2017

"He ido al Lidl de Canterbury y al parecer se ha agotado todo el prosecco en tres minutos".

Just went to Lidl Canterbury for the amazing Bank Holiday prosecco deal - apparently it all sold out 3 minutes past 8am 😩😩😩😩😩 pic.twitter.com/qIlWEIJ3HV — Becky Barnes (@BeckyBarnesB) 26 de agosto de 2017

"Carros abandonados y clientes furiosos. La oferta de prosecco se agotó antes de que la mitad de la fila entrara en la tienda".

Abandoned trolleys and furious customers prosecco offer sold out before half the queue even got in the store! @LidlUK pic.twitter.com/tmyeCzsiBx — Megan Castang (@MeganCastang) 26 de agosto de 2017

"Acabo de ver un amago de pelea en el Lidl por la oferta de prosecco".