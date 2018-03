Ocho señales de que un matrimonio no durará, según fotógrafos de bodas

Los fotógrafos de bodas pasan mucho tiempo con sus clientes entre la primera visita, la primera sesión de fotos y la boda. Por ello, tienen muy buen ojo para captar diversas señales de que una pareja de recién casados no va a durar mucho.

Descubre a continuación los ocho indicios de divorcio que perciben estos profesionales en las parejas.

1. Uno de los miembros de la pareja no muestra ningún interés en las fotos.

"No a todo el mundo le interesan las fotografías. De hecho, a veces tengo clientes cuya pareja muestra interés por cualquier cosa excepto por hacerse fotos el día de su boda. Por suerte, la mayoría de los escépticos son conscientes de que esas fotografías son importantes para su pareja, de modo que acceden de buen grado. Sin embargo, no siempre sucede así. Al principio de mi carrera, un novio me contrató por teléfono. Cuando llegué a la boda y me presenté a la novia, me señaló a la cámara y me dijo: 'Ni se te ocurra enfocarme con esa puta máquina hoy'. Hizo que fuera una jornada bastante dura para mí. Se divorciaron tres meses después. Creo que estar dispuesto a considerar las necesidades y deseos de tu pareja es una de las claves para una relación plena y duradera. Eso incluye aceptar hacerse fotos aunque no sea lo que más ilusión te haga". ―Rob Greer, fotógrafo de bodas.

2. Hay más de un 20% de falta de asistencia.

"Es muy habitual que haya entre un 10% y un 15% de invitados que no han podido asistir, pero cuando supera el 20% o el 25%, conviene analizarlo bien. Es un buen indicador de que tus amigos y familiares sepan que esa relación no va a funcionar. Es triste, pero increíblemente cierto. La perspectiva externa dice mucho sobre tu relación. Estuve una vez fotografiando una boda en la que los novios invitaron a 250 personas, pagaron 200 cubiertos y solo se presentaron 60 personas. Esa misma pareja me preguntó si quería invitar a mi esposa y a mis hijos al banquete porque estaban pagados todos esos cubiertos y no se había presentado nadie. Me enteré hace poco de que llevan tiempo divorciados". ―Brian Delia, dueño de Brian Delia Photography.

3. Su química parece forzada.

"Es una mala señal cuando estoy fotografiando a una pareja y uno de los miembros compensa en exceso la falta de interés de la otra persona. Quizás han revisado por Internet cientos de fotos de bodas y quieren que sus fotos sean exactamente igual que sus tableros de Pinterest. Por desgracia, no han tenido en cuenta la dinámica de su relación en su ilusión. A veces simplemente les falta la química natural y la conexión emocional. Demasiado a menudo, su interés se centra en hacerse una foto perfecta para compartirla en las redes sociales. Están menos interesados en dejar que el fotógrafo capture el amor que surge de forma natural. Es duro ver parejas tan evidentemente desconectadas". ― Gretchen Wakeman, fotógrafa de bodas.

4. Hay discusiones internas entre los invitados.

"Es una muy mala señal cuando hay discusiones incesantes y drama entre los invitados. Un ejemplo: de camino a una boda, 10 minutos antes de llegar, mi equipo recibió una llamada. Era la novia para decirnos que la boda se había cancelado. Estaba amargada y nos decía que no estaba funcionando, que no paraban de discutir los miembros de honor y los amigos de toda la vida. Comentó que el padrino se había acostado con la dama de honor, que estaba casada. Hubo bronca entre los hombres y fue una situación completamente caótica. No sabemos si seguirán juntos, pero me imagino que no". ― Matt Adcock, cofundador de Del Sol Photography.

5. La pareja no se pone de acuerdo en el aspecto financiero.

"Me referiré a esta pareja como T y M para no mencionar sus nombres. Entraron a mi estudio para que les presentara mi propuesta y les demostrara por qué debían elegirme a mí para ser su fotógrafo. T pidió un descanso para ir al servicio y, en cuanto se alejó, me dijo M: 'Esta boda me va a desplumar. Nuestro presupuesto ya ha subido al doble de lo que fijamos al principio'. El dinero es un factor importante en todos los matrimonios y muchas veces influye en su fracaso. Con esta pareja fue cierto, desde luego. Seis meses después de su fabulosa boda con más de 150 invitados, se separaron". ―Carlos G. Osorio, dueño de Miami Photo.

6. Los novios se lanzan comentarios sarcásticos durante la sesión de fotos.

"He fotografiado más de 1000 bodas a lo largo de mi carrera y ahora sé cuando veo a una pareja peleándose o discutiendo durante el día que solo va a empeorar y que muy probablemente acabará en divorcio. Algunas parejas dicen que solo están bromeando, pero suele haber algo de verdad tras cada pulla o broma. El peor caso que he visto fue una novia diciéndole a mi equipo: 'No le voy a besar más'. Algo muy sutil, pero muy intenso y meditado. El novio no dijo nada y yo pensé: 'Vaya, ya ha llegado el principio del fin". ― Rob Greer.

7. La relación parece cimentada exclusivamente en la atracción física.

"Hemos visto novios muy cariñosos durante toda la noche que ahora están divorciados. Recuerdo una boda en concreto en la que estaba con una pareja superjoven y en perfecta forma. Mantenían una relación muy física y era interesante analizar su lenguaje corporal y cómo se comunicaban. Al acabar la boda, me invitaron a fotografiarlos en privado para tener un reportaje de fotos sensuales. Por la forma en que me lo pidieron, no estaba segura de si querían que los fotografiara o que me uniera a ellos. Fue una sensación incómoda y rechacé amablemente la invitación, terminé la jornada y me fui a casa. Un año después de la boda, se separaron". ― Sol Tamargo, cofundadora de Del Sol Photography.

8. Los novios apenas pasan tiempo juntos en el banquete de la boda.

"Tras la ceremonia de la boda, a muchas parejas les entusiasma el cóctel y lo que viene después. El estrés del día ya ha quedado atrás y es hora de divertirse y relajarse. Las parejas se suelen pasar las noches saludando a sus invitados, bailando y celebrando su nueva condición de casados. Cuando en una pareja van por su cuenta para hablar con los invitados o dejan solo al otro miembro en la pista de baile durante horas, siempre es algo preocupante. Si he fotografiado el banquete entero y solo tengo un puñado de fotos de los novios juntos, es una muy mala señal". ― Gretchen Wakeman.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.