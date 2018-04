Las bromas sobre el encontronazo entre la reina Letizia y doña Sofía

El rifirrafe entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía por una foto con la princesa Leonor y la infanta Sofía es el tema más comentado este martes en redes sociales, y va para largo.

El episodio, que ocurrió este domingo a la salida de la Misa de Pascua en Mallorca, no ha sido comentado por la Casa Real, pero ha generado todo tipo de teorías.

Y también, claro, bromas. Muchísimas bromas:

-Penalty claro de Letizia. -!No me jodas, Rafa! pic.twitter.com/HAIn1nYoCz

- A ver una foto con mis nietas - Sofía, son 7 euros - No llevo suelto Letiiza - Pues no hay foto pic.twitter.com/nV6YXLegqF

- Por qué Letizia no ha querido que se hagan la foto?

- Porque no so fía pic.twitter.com/5AqGfDXxJL