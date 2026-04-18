Ucrania está ensayando el lanzamiento de cohetes espaciales "desde el cielo" y un experto detalla su objetivo: frenar los misiles hipersónicos de Rusia

Ucrania ha llevado a cabo lanzamientos de cohetes espaciales utilizando una plataforma de lanzamiento aérea con el objetivo de, en el futuro, poder defenderse desde el aire de los misiles hipersónicos rusos como el Oreshnik.

El movimiento ha sido confirmado por Fedir Venislavskyi, presidente de la subcomisión de seguridad del Estado, defensa e innovaciones en materia de defensa de la Rada Suprema (el Parlamento de Ucrania).

En una entrevista en el medio de comunicación ucraniano RBC Ukraine, Venislavskyi ha afirmado que "durante la guerra, Ucrania lanzó un lanzacohetes desde un avión de transporte a una altitud de aproximadamente 8.000 metros, que en teoría también podría utilizarse para poner en órbita diversos tipos de naves espaciales".

Respecto al momento en el que tuvieron lugar esos lanzamientos, el miembro de la Rada Suprema únicamente ha señalado que se llevaron a cabo cuando Kyrylo Budanov era el jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania (GUR).

Cabe recordar que Budanov, a principios de enero de 2026, abandonó la jefatura del GUR tras ser designado por Zelenski como nuevo responsable de la Oficina del Presidente. Budanov se convirtió en la 'mano derecha' del mandatario ucraniano como consecuencia del cese de Andriy Yermak, quien presuntamente estuvo implicado en un escándalo energético de corrupción.

La intención ucraniana es establecer en el espacio una red de entre siete y diez satélites

En relación a los citados lanzamientos espaciales, el presidente de la subcomisión de seguridad del Estado, defensa e innovaciones en materia de defensa de la Rada Suprema ha indicado que la intención de Ucrania es poder establecer pronto en el espacio una red inicial de entre siete y diez satélites para vigilancia y comunicaciones.

"Hemos creado un sistema aéreo que puede convertirse en un puerto espacial aéreo a corto plazo. Se puede utilizar con fines pacíficos, así como para contrarrestar a 'Oreshnik'. Es decir, lanzar misiles no desde tierra sino desde el aire", ha detallado Venislavskyi.