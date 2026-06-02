El actor y director Andrés Lima, tras su obra '1936', alerta sobre el "renacimiento de los fascismos"

Hace tiempo que desde la cultura se está alertando sobre el auge del fascismo en todo el mundo. El actor y director Andrés Lima ha pasado por La Ventana después de que su obra 1936 ha sido reconocida como "el mejor espectáculo teatral del año" por los premios Max de las Artes Escénicas.

La obra, que aborda el estallido de la guerra civil española, enlaza con una idea que atraviesa su discurso, la necesidad de mirar al pasado para entender los tiempos actuales. "Estoy muy horrorizado con los tiempos que vivimos", reconoce Lima.

No obstante, el director teatral se ha distanciado de aquellos que señalan la falta de conocimiento de la historia por parte de los jóvenes. Especialmente, en relación a la corriente que apunta a que entre las nueves generaciones el franquismo está bien visto.

Cabe recordar que casi un 20% de los jóvenes cree que con Franco se vivía "bien" o "muy bien", según un barómetro de 2025 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España.

"Me asusta más el porcentaje de adultos que vota a la derecha y ultraderecha que esos chavales jóvenes", afirma Lima, quien se muestra muy preocupado por "el renacimiento de los fascismos y saber qué está pasando ahora".

¿De qué va 1936?

La obra 1936 narra y recorre la guerra hasta su final en 1939, mostrando sus episodios clave y sus consecuencias humanas y políticas. No se centra en una historia individual, sino en un gran fresco colectivo que pone en escena a decenas de personajes reales.

A lo largo de más de tres horas, la función recorre los acontecimientos que comienzan con el golpe de Estado de julio de 1936 y desembocan en el conflicto bélico que marcó la historia contemporánea del país.

No se trata de una historia lineal protagonizada por un solo personaje, sino de una narración amplia que aborda múltiples episodios, escenarios y puntos de vista. Más allá de relatar los hechos, 1936 intenta ofrecer una visión compleja y reflexiva de la guerra.