Javier Aroca hace un escrutinio claro sobre lo que busca Feijóo en Cataluña: le hace un recordatorio demoledor

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Cataluña y ha dado un discurso ante el auditorio de la reunión anual del Cercle d’Economia, en el que ha instado a cambiar el Gobierno de España.

"Tampoco vengo a engañarles. Y lo estaría haciendo si llegase aquí, como alguno me ha sugerido por mi bien, a hacer como si nada grave estuviera pasando en nuestro país", expresó ante la élite económica catalana.

Todo sucede en un contexto en el que Feijóo busca apoyos para una posible moción de censura instrumental, que solo podría prosperar si contara con el respaldo de Junts y el PNV.

Según Feijóo, su proyecto no es contra Cataluña, sino con Cataluña: "No vengo a pedir favores, a lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio, a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país".

De hecho, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al líder de los populares a reunirse con Carles Puigdemont en Bélgica: "Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben cómo funciona. Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental".

"Está desesperado"

De estas palabras se han hecho eco en Malas Lenguas, el programa vespertino de RTVE, en el que el antropólogo Javier Aroca ha analizado lo que cree que le pasa a Feijóo: "Está desesperado y ya no sabe qué hacer".

"Bastaría con que se repasase el papel del PP en la reciente campaña en Andalucía para darse cuenta hasta qué punto hubo agresividad contra Cataluña y cómo se utilizaron todas las herramientas, entre otras, singularmente la del sistema de financiación, acusando a María Jesús Montero y convirtiendo muchos de los mítines del PP en un aquelarre contra Cataluña", ha defendido.

Para Aroca, hay que tener "mucho cuajo, o algo más que cuajo, para ir a Cataluña y decir que quiere construir España con Cataluña". Y añade: "En cada una de las elecciones que ha habido en los últimos tiempos ha ido, entre otras cosas, pregonando pro España un discurso anticatalán y catalófobo".