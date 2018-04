Trump reta a Rusia por Twitter a derribar los "lindos, nuevos e inteligentes" misiles que "llegarán" a Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este miércoles a Rusia a través de Twitter de que no debería apoyar al régimen de Bashar al Asad y ha asegurado que los "lindos, nuevos e inteligentes" misiles estadounidenses que pretende lanzar en respuesta a un supuesto ataque químico "llegarán" a Siria a pesar de la intención de Moscú de interceptarlos.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

"Rusia promete derribar todos los misiles que se disparen contra Siria. ¡Prepárate, Rusia, porque llegarán, lindos, nuevos e 'inteligentes'! ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!", ha escrito Trump en Twitter.

Unos 40 minutos después, el presidente ha escrito otro tuit en el que ha dicho lo siguiente: "Nuestra relación con Rusia es peor que nunca, incluida la Guerra Fría. No hay razón para que sea así. Rusia nos necesita para que le ayudemos con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. ¿Detener la carrera armamentística?".

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?