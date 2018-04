La actriz Belén Rueda no tuvo miedo a la hora de enfrentarse al gran reto que le propuso Jesús Calleja en su último programa: ver y grabar por primera vez el Barco de la Muerte de Los últimos de Filipinas en Guinea Ecuatorial. La intérprete demostró arrojo cuando completó ella sola la aventura, porque debido a una máscara rota el presentador no pudo acompañarla en toda la inmersión.

Rueda, de 53 años, también demostró valentía a la hora de responder a las preguntas más íntimas del aventurero, incluida una acerca de la cirugía estética. Calleja le dejó la opción de contestar o no y la actriz no tuvo reparos en aclarar si se ha sometido al bisturí o si se ha puesto botox.

"Yo creo que para nuestro trabajo, para el trabajo de actriz, la cirugía estética en la cara es peligrosa, muy peligrosa, porque es verdad que te cambia el gesto y nosotros hablamos mucho con los ojos y con esta parte [señalándose el rostro]. En la cara jamás me haría la cirugía estética", afirmó la protagonista de cintas como El Orfanato o Mar Adentro.

"Yo de cara no me he hecho absolutamente nada", aseguró. Sí reconoció que suele acudir a un centro de estética de una amiga donde se realiza tratamientos "con maquinitas" y que es cuidadosa a la hora de cuidarse la piel y no acostarse maquillada nunca.

"¿No te has puesto culo?", inquirió Calleja. "¡Pero cómo me voy a poner culo!", respondió Rueda sorprendida. "¿Pecho?", continuó el presentador. "El pecho sí que me lo operé en su momento, sí", se sinceró la actriz. Puedes ver el momento completo aquí.