La autopsia del DJ Avicci descarta un acto criminal

Una fuente policial de Omán dijo este sábado que no había sospechas de alguna acción criminal en el fallecimiento del DJ sueco Avicii, quien fue hallado muerto este viernes a los 28 años en Mascate, la capital de Omán.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que se habían llevado a cabo dos autopsias y "confirmamos totalmente que no existe pista criminal en su deceso".

La policía del país ha afirmado que conoce "todos los detalles relativos a la muerte" del DJ pero "rechaza hacerlos públicos por motivos de confidencialidad" por petición de la familia, según añadió la fuente.

Avicii, de verdadero nombre Tim Bergling, estaba considerado como uno de los mejores DJs y fue hallado sin vida cuando se encontraba de vacaciones con sus amigos.

Miles de fans se reunieron este sábado en la plaza Sergels Torg de Estocolmo para recordarlo bailando al ritmo de sus temas. "Era un Mozart moderno", dijo Chris Koskela, profesor de lengua de 61 años. "Uno de los mejores artistas que tuvo Suecia".

El DJ Sebastian Ingrosso organizó el evento junto al grupo Swedish House Mafia y tuiteó: "No puedo encontrar palabras, pero lo que puedo decir es que solo éramos un par de niños de Suecia con sueños y Tim nos inspiró a todos y a varios millones de personas más. Descansa en paz mi hermano, tu música vivirá para siempre"

