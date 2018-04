Lidia Torrent ha lanzado un contundente dardo a su madre, Elsa Anka, por la última fotografía que ha publicado en Instagram. La camarera de First Dates le dice a su madre, con cariño, que la fotografía no es lo suyo.

Podría pensarse que Torrent es una de esas personas difíciles de fotografiar: esos a los que no les gusta ninguna toma, esos que se quejan por la luz, esos que protestan por el encuadre y obligan a repetir la instantánea mil veces...

La imagen está acompañada de este texto: "Las palabras mamá y foto, jamas fueron, van ni irán de la mano. Ella no ha visto a ese alguien detrás. Ha salido en las 15 que me ha hecho. Pues pa'lante. Love you".

Pero hay que reconocer que tiene razón en este caso. Sólo hace falta ver la foto de la discordia:

A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) on Apr 23, 2018 at 12:19pm PDT

La imagen tiene más de 13.000 'me gusta' y ha generado centenares de comentarios.