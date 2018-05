Que los medios de comunicación ignoran el deporte femenino no es nada nuevo. Más aún si se trata de un deporte que no es el fútbol o el baloncesto. La selección gallega de rugby 7 quedó campeona de España el pasado 28 de abril y no tuvo ninguna presencia en los medios, ni siquiera en los periódicos regionales. A pesar de esta ignorancia, a las doce jugadoras del conjunto gallego no les faltó el ingenio y decidieron hacer su propia portada del principal diario regional: La Voz de Galicia.

Somos portada en la Voz de Galicia!! Ya decía yo que una noticia como que la Seleccion Gallega gane por primera vez el... Posted by Jess Martin on Monday, April 30, 2018

Una de las jugadoras del equipo, Jessica Martín, ha compartido la imagen de la falsa portada en Facebook. "¡La ambición madrileña se cae a pedazos!", "¡Las gallegas, nuevas campeonas de España!" o "La defensa gallega hasta la última jugada" son algunos de los titulares insertados por las jugadoras junto a una imagen del conjunto tras el partido.

La imagen se acompañaba del irónico texto: "¡Gracias a los medios de comunicación por fomentar el deporte femenino!". En tres días ha sido compartida cerca de 3.500 veces. ¡Cualquier logro es poco!