Reinicia tu router: el FBI alerta del un un virus ruso que puede quedarse con tus datos

El FBI ha alertado a través de las redes sociales de la detección de un malware defectuoso y de alcance "significativo" que puede registrar información de los usuarios a través de los routers de oficina y domésticos. Por ello, la agencia ha recomendado reiniciar todos los dispositivos y cifrarlos con contraseñas más seguras.

Los delincuentes cibernéticos extranjeros han comprometido "cientos de miles" de pequeños dispositivos en todo el mundo, se estima que son unos 500.000 routers de 54 países. El origen del ataque sería, supuestamente, Rusia.

"El FBI recomienda que cualquier propietario de pequeñas oficinas y quienes posean un router en casa reinicie los dispositivos", así ha alertado el servicio norteamericano sobre los peligros de un malware que como han explicado en un comunicado, puede afectar a routers de pequeñas oficinas y domésticos.

Mediante un mensaje a través de Twitter, el FBI ha lanzando esta alerta de cual advierten que se dirige a un público mundial.

#FBI recommends any owner of small office & home office routers reboot the devices to temporarily disrupt the malware of infected devices https://t.co/VOSz0fBYaF pic.twitter.com/YzVolfuI2w