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El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, hospitalizado en estado "crítico pero estable": el mensaje de su entorno y la reacción de Trump
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El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, hospitalizado en estado "crítico pero estable": el mensaje de su entorno y la reacción de Trump

Permanece ingresado en Florida mientras su entorno habla de una situación "crítica pero estable" y Trump sale en su defensa con un mensaje cargado de tono político

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y político republicano.
Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y político republicano.REUTERS/David Dee Delgado/File Photo

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por motivos de salud. Su entorno ha confirmado que ha sido hospitalizado en Florida y que se encuentra en estado "crítico pero estable", una situación que ha encendido las alarmas sobre el histórico aliado de Donald Trump.

"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital", señaló su portavoz, Ted Goodman, en un comunicado en el que no se detallan las causas de su ingreso. Aun así, el mensaje quiso transmitir cierta esperanza dentro de la gravedad del momento.

"Es un luchador": el mensaje de su entorno

El comunicado insiste en la fortaleza del exalcalde, apelando incluso a su figura simbólica en Estados Unidos. "Es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable", afirma su portavoz.

En esa línea, el entorno de Giuliani ha pedido apoyo público: "Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'Alcalde de Estados Unidos'".

No es la primera vez que su salud genera preocupación. El pasado septiembre ya fue hospitalizado tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, un episodio que limitó notablemente sus apariciones públicas.

La reacción de Trump: críticas y defensa cerrada

Donald Trump no tardó en pronunciarse sobre el estado de su aliado. Lo hizo a través de su red social, donde además de informar sobre la hospitalización, aprovechó para lanzar un mensaje político.

El presidente volvió a cargar contra sus adversarios: criticó que "los lunáticos de la izquierda radical" han tratado "tan mal" a Giuliani, al tiempo que insistió en su ya habitual discurso sobre el supuesto fraude electoral de 2020.

La hospitalización llega en un momento especialmente complicado para Giuliani, que en los últimos meses ha acumulado problemas legales y personales.

El exalcalde, que gobernó Nueva York entre 1994 y 2001, se ha visto envuelto en procesos judiciales que incluyen una declaración de bancarrota y la pérdida de su licencia como abogado.

Además, su papel como abogado de Trump y figura clave en las denuncias de fraude electoral tras las elecciones de 2020 lo mantuvo en el centro de la polémica política.

Incertidumbre total

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las causas de su ingreso, lo que mantiene la incertidumbre en torno a su evolución.

Lo único claro, según su entorno, es que Giuliani está afrontando uno de los momentos más delicados de su vida… y lo está haciendo, como subrayan, "con la misma fortaleza de siempre".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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