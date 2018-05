Ricardo Gómez: "He vivido en la comodidad desde los siete años. He vivido agendado"

Ricardo Gómez ha anunciado este martes que deja Cuéntame cómo pasó (TVE), la serie que le vio nacer como actor cuando tenía siete años y en la que ha pasado 17. A la vez que su personaje Carlos Alcántara, Gómez ha crecido ante los espectadores y ha sido siempre el eje central de la ficción, además del narrador de la historia con la voz en off de Carlos Hipólito.

Tras el impacto que ha despertado su marcha, Ricardo Gómez, de 24 años, ha ofrecido una entrevista en La Ventana (Cadena SER), en la que ha explicado su decisión: "A día de hoy necesito salir del nido y mirar para adelante".

Necesito salir del nido y mirar para adelante

Se trata, tal y como ha contado el joven, de una decisión que "su cuerpo" le empezó a pedir que llevara "a cabo hace algún tiempo". De hecho, entre los 14 y 15 años, Gómez se encontró "en una rueda de rutina, de no disfrutar tanto de lo que estaba haciendo" o de "no empaparme tanto de un proyecto que se va a ver en millones de casas".

Respecto a su evolución como profesional, Ricardo Gómez tiene claro cuál fue el punto de inflexión en su carrera dentro de Cuéntame: "Cuando mi personaje entra en prisión. Es una trama que necesitaba de una preparación y un rigor interpretativo. Fue la primera vez que me sentí un actor creando algo. Supe que esta profesión iba a ser mi veneno".

Durante la entrevista con Carles Francino, el actor ha tenido momentos de todo tipo, a pesar de su corta edad. "También hay un Ricardo dentro de mi cabeza que piensa 'qué dices, estás fatal", ha contado sobre las dudas que le ha generado esta decisión, para añadir que se ve a sí mismo "muy joven": "Tengo que decidir qué tipo de vida quiero llevar. He vivido en la comodidad desde los siete años. He vivido agendado. Quiero desagendarme y ver a dónde me lleva. Me puede llevar para abajo o para arriba".

Durante la entrevista, en la que inconscientemente le han llamado 'Carlos', el intérprete ha hablado también sobre la generación a la que pertenece. "Los millenials somos gente que viene pisando fuerte, con ganas de hacer muchas cosas, de empezar a ser la generación del presente y con ganas de trascender", ha explicado, y ha aprovechado para hablar de los casos de otras personas que han destacado a su edad. "El otro día vi a Marco Asensio que tiene dos años menos que yo, ¿y cuántas Champions ha ganado ya? No me jodas", ha dicho entre risas.

Como madridista me jodió que Ronaldo afrontase una despedida así

La afición madridista de Ricardo Gómez es muy conocida. De hecho, el actor ha apoyado siempre al Real Madrid en sus redes sociales, razón por la que no ha dejado de hablar del comentario de Cristiano Ronaldo justo después de que su equipo ganara su decimotercera Champions: "Me revolvió mucho. Esa mañana había visto un post de Iniesta, de un vídeo precioso de despedida. Yo no puedo organizar una fiesta para celebrar que me voy de aquí, celebro que estoy rodando un día más. Como madridista, me jodió que Ronaldo afrontase una despedida así". Sobre esto, Ricardo Gómez también se manifestó este sábado en Twitter:

Cristiano, qué dices? Hoy? En serio? — Ricardo Gómez (@ricardogomez10) 26 de mayo de 2018

Ahora, Ricardo Gómez tiene otros proyectos en el horizonte. Uno de ellos le unirá de nuevo a Juan Echanove, con el que tantos años de rodaje ha compartido, aunque esta vez en el escenario del teatro, con Rojo.

El actor ha confesado que se ha emocionado bastantes veces en las últimas semanas de trabajo en la serie, y que la salida de su personaje es muy parecida a la suya, porque "Carlos se va a dar cuenta de que tiene un colchón muy grande que es toda su familia, y que llega la hora de emprender su propio camino".

Como dice el joven, "todos somos construcciones de nuestros padres y nuestro entorno", aunque él tiene un añadido: "Yo también de mis compañeros de rodaje", con los que ha aprendido "la disciplina" de madrugones de rodaje. Él mismo sabe que si tiene que volver en algún momento, siempre tendrá las puertas abiertas en la serie que le vio nacer como actor.