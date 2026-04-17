Italia se rinde a España: el 'Financial Times' y la prensa italiana señalan el mix energético español como el modelo a seguir tras la crisis de Ormuz

La guerra en Oriente Medio iniciada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero y el posterior cierre del estrecho de Ormuz ha provocado un gran encarecimiento del precio de los combustibles y de la energía en Europa.

Aunque este viernes Irán ha anunciado la apertura total del estrecho de Ormuz después de que Israel y Líbano hayan alcanzado un acuerdo de tregua, la realidad es que la situación continúa siendo muy inestable en la región.

Además, la capacidad de producción de gas de países como Qatar podría tardar años en recuperarse totalmente, por lo que el coste de la energía continuará en niveles altos en Europa a medio plazo.

Ante esa situación, medios internacionales como el italiano Internazionale o el británico Financial Times se han hecho eco de que España, gracias a su mix energético, ha conseguido que el precio de la electricidad no se dispare pese al conflicto armado en Oriente Medio.

"El ejemplo a seguir son los países ibéricos, en particular España"

En el caso del citado medio italiano, se asegura que "el ejemplo a seguir son los países ibéricos, en particular España, que consigue aprovechar el sol, el viento y la energía hidroeléctrica de tal manera que el recurso del gas en la producción de electricidad pasa a ser marginal".

Al respecto, cabe recordar que el mercado de la electricidad en España se basa en un sistema de precios marginales, en el que el coste de la electricidad viene determinado por la última fuente utilizada para satisfacer la demanda.

En consecuencia, si no se llega a cubrir la demanda con las energías renovables, entra en juego el gas (muy encarecido a raíz de la guerra en Oriente Medio), que es el que acaba fijando el precio.

En ese sentido, desde el Financial Times han subrayado que "España ha tenido un invierno especialmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica".