El principal periódico de Grecia destaca un detalle sobre Pedro Sánchez en la 'cumbre progresista' de Barcelona

Pedro Sánchez ha conseguido situar su 'cumbre progresista' de Barcelona en buena parte de la prensa internacional. Durante este viernes y este sábado, el presidente del Gobierno español comparte escenario y micrófono con varios líderes sudamericanos y centroamericanos de izquierdas, más algún participante europeo.

Con el foco puesto en las intervenciones iniciales tanto de Pedro Sánchez como de Lula da Silva, en las primeras horas se han sucedido los llamamientos a la unidad "contra el auge de la ultraderecha" y la "ola reaccionaria". A ellos se suman Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi, respectivamente los mandatarios de Colombia, México y Uruguay, respectivamente.

Pero la cita en Barcelona tiene algunas lecturas en paralelo más allá del movimiento de unidad de los considerados políticos progresistas. En ese análisis aparte se mueve el principal periódico de Grecia, el conservador Kathimerini (algo así como 'El Cotidiano').

En una pieza destacada en su portada, el periódico griego ha puesto el foco no tanto en la dimensión 'progresista' de la cita, sino en su carácter internacionalista. Un enfoque que encaja con la acción política del propio Pedro Sánchez.

El análisis de Kathimerini apunta que como anfitrión del evento, Sánchez tiene "una gran oportunidad para impulsar su perfil internacional como figura central en un renovado movimiento socialista global.

Al hilo de este planteamiento, recogen el testimonio de un alto funcionario del Parlamento Europeo, quien considera que el mandatario socialista "no se limita a actuar como líder español", sino que "está intentando ejercer el liderazgo europeo".

Conscientes de la difícil previsión electoral para el PSOE y el propio Pedro Sánchez ante las elecciones generales previstas para 2027, donde esperan "una dura contienda", el diario griego destaca cómo los aliados progresistas internacionales "consideran a Sánchez una figura clave del movimiento progresista en España y Europa".

Así, siempre bajo el prisma del enfoque internacionalista del presidente español, el periódico griego apunta a Bruselas como posible destino futuro de Sánchez una vez salga de La Moncloa. Más en concreto, a un posible cargo de presidente del Consejo Europeo, ahora en manos del portugués y también progresista António Costa, cuya participación se espera para el sábado.