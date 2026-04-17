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El principal periódico de Grecia destaca un detalle sobre Pedro Sánchez en la 'cumbre progresista' de Barcelona
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El principal periódico de Grecia destaca un detalle sobre Pedro Sánchez en la 'cumbre progresista' de Barcelona

Una fuente comunitaria citada por el diario Kathimerini asegura que Sánchez "no se limita a actuar como líder español".

Miguel Fernández Molina
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Pedro Sánchez, durante un foro internacional en Barcelona
Pedro Sánchez, durante un foro internacional en BarcelonaEuropa Press via Getty Images

Pedro Sánchez ha conseguido situar su 'cumbre progresista' de Barcelona en buena parte de la prensa internacional. Durante este viernes y este sábado, el presidente del Gobierno español comparte escenario y micrófono con varios líderes sudamericanos y centroamericanos de izquierdas, más algún participante europeo.

Con el foco puesto en las intervenciones iniciales tanto de Pedro Sánchez como de Lula da Silva, en las primeras horas se han sucedido los llamamientos a la unidad "contra el auge de la ultraderecha" y la "ola reaccionaria". A ellos se suman Gustavo Petro, Claudia SheinbaumYamandú Orsi, respectivamente los mandatarios de Colombia, México y Uruguay, respectivamente.

Pero la cita en Barcelona tiene algunas lecturas en paralelo más allá del movimiento de unidad de los considerados políticos progresistas. En ese análisis aparte se mueve el principal periódico de Grecia, el conservador Kathimerini (algo así como 'El Cotidiano'). 

En una pieza destacada en su portada, el periódico griego ha puesto el foco no tanto en la dimensión 'progresista' de la cita, sino en su carácter internacionalista. Un enfoque que encaja con la acción política del propio Pedro Sánchez.

El análisis de Kathimerini apunta que como anfitrión del evento, Sánchez tiene "una gran oportunidad para impulsar su perfil internacional como figura central en un renovado movimiento socialista global.

Al hilo de este planteamiento, recogen el testimonio de un alto funcionario del Parlamento Europeo, quien considera que el mandatario socialista "no se limita a actuar como líder español", sino que "está intentando ejercer el liderazgo europeo".

Conscientes de la difícil previsión electoral para el PSOE y el propio Pedro Sánchez ante las elecciones generales previstas para 2027, donde esperan "una dura contienda", el diario griego destaca cómo los aliados progresistas internacionales "consideran a Sánchez una figura clave del movimiento progresista en España y Europa".

Así, siempre bajo el prisma del enfoque internacionalista del presidente español, el periódico griego apunta a Bruselas como posible destino futuro de Sánchez una vez salga de La Moncloa. Más en concreto, a un posible cargo de presidente del Consejo Europeo, ahora en manos del portugués y también progresista António Costa, cuya participación se espera para el sábado.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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