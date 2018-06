La RAE se mete en un berenjenal por un tuit machista sobre las trabajadoras discriminadas

Este lunes se ha conocido el caso de una empresa cordobesa que no ha pagado atrasos a sus empleadas porque el convenio laboral dice específicamente "trabajadores", un argumento miserable al que se han anclado para no dar el dinero acordado a sus tres asalariadas.

Los medios y las redes han ardido contra la empresa por su machismo. Pero una institución en España ha metido la pata hasta el fondo con su interpretación machista de lo ocurrido que carga la culpa en los que defienden un lenguaje inclusivo.

La RAE ha publicado una perla en Twitter, calificando lo ocurrido de "lamentable confusión". Inmediatamente han recibido un aluvión de críticas por responsabilizar de lo ocurrido a los defensores de que el lenguaje sirva para visibilizar a las mujeres.

El tuit era en respuesta a una usuaria que los ha citado expresamente para lanzarles un dardo por su posición cerrada a emplear así el lenguaje.

Como la @RAEinforma vuelva a decir que el lenguaje inclusivo no sirve para nada ponemos a sus miembros (y miembras) a trabajar en esta empresa. https://t.co/xqhLl3vjto

Después de la perla, la tuitera ha reaccionado como cabría esperarse...

Si tienes que explicar a alguien que una empresa morosa no paga a sus trabajadoras porque no tienen vergüenza y violan la ley y además la RAE lo justifica por razones lingüísticas, no vale la pena perder el tiempo con esa persona.